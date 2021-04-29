الوحدة يتخطى جوا إلى ثمن نهائي «الأبطال».. والشارقة يتعثر ويتأهل

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

تأهل الوحدة إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، بعد فوزه على جوا الهندي 2-0 في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الخامسة، ليرفع رصيده إلى 13 نقطة، ويرافق بيروزي الإيراني الذي حافظ على صدارته للمجموعة بفوزه على الريان القطري 4-2 ليصل إلى 15 نقطة، بينما أنهى جوا مشاركته الأولى في البطولة بالمركز الثالث بـ3 نقاط والريان في المركز الأخير وله نقطتين.

وتعود بعثة الوحدة فجر «الجمعة» إلى أبوظبي بطائرة خاصة، حيث توجهت البعثة بعد المباراة مباشرة إلى المطار، وينتظر الوحدة قرار رابطة المحترفين بتأجيل مباراته مع الفجيرة المقررة الاثنين المقبل بالجولة 24 من دوري الخليج العربي، إلى ما بعد الجولة الأخيرة من المسابقة، خاصة أن الفريق يعاني من الإرهاق بخوضه 6 مباريات في دوري الأبطال خلال 15 يوماً فقط.

وعانى الوحدة كثيراً في فك شيفرة دفاعات الفريق الهندي، رغم استحواذه وضغطه المكثف على مرمى المنافس، حتى جاءت الدقيقة 61 والتي شهدت عرضية من السلوفيني تيم ماتافز ترجمها عمر خريبين في المرمى، قبل أن يضيف محمد برغش نجم المباراة الهدف الثاني في الدقيقة90، ليحقق «العنابي» الفوز الرابع على التوالي بالمجموعة، والتأهل إلى الدور الثاني من البطولة للمرة الرابعة في تاريخه، بعد نسخ 2004 و2007 و2019.

وجاء تأهل الوحدة من بين أفضل الثواني، بعد مواجهة صعبة مع جوا، الذي دخل المباراة من دون مدربه الإسباني خوان فرناندو ومواطنيه المحترفين الأجانب في الفريق إيدو بيديا وإيفان جوانزاليس وخورخي أورتيز والأسترالي جيمس دوناتشي الذين غادروا قبل المباراة بساعات إلى بلدانهم بسبب مخاوف من الإغلاق نتيجة انتشار كورونا، ليعتمد الفريق على لاعبيه المواطنين فقط، لكنه رغم ذلك قدم مباراة دفاعية كبيرة ونجح في الصمود أمام الضغط الوحداوي لساعة كاملة.

من ناحية أخرى، خسر الشارقة 0-2 أمام تراكتور في ختام مباريات المجموعة الثانية، وذلك بعد أن ضمن «الملك» التأهل لدور الـ 16 من الجولة الماضية، بعد أن رفع رصيده إلى 11 نقطة، وبهذا الفوز للفريق الإيراني يرفع رصيده إلى 10 نقاط، ليحل وصيفا لبطل المجموعة، والخسارة هي الأولى للشارقة في المجموعة.

سجل هدفي المباراة محمد عباس زاده في الدقيقتين 7 و66، ودفع عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة بعدد كبير من اللاعبين البدلاء لتجربتهم قبل عودة مباريات دوري الخليج العربي للانطلاق مجدداً.

وكان فريق باختاكور الأوزبكي قد تفوق على القوة الجوية العراقي 1-0 ليرفع رصيده إلى 7 نقاط، وتوقف القوة عند نقطتين فقط.