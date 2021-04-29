«نيران» تحلق بكأس «الإيذاع المفتوح» بمهرجان أبناء القبائل







محمد سيد أحمد وعبد الله عامر (أبوظبي)

شهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن، منافسات اليوم السادس من مهرجان الوثبة لأبناء القبائل أمس، التي تواصلت بالميدان الجنوبي للهجن في الوثبة. وشهد معاليه منافسات اليوم الثاني لسن الإيذاع التي أقيمت على مدار 10 أشواط، لمسافة 6 كلم، بمشاركة عدد كبير من المطايا من هجن أبناء القبائل من مختلف إمارات الدولة، حيث سجلت المنافسات صراعاً شرساً بين المطايا على نيل المراكز الأولى، خصوصاً في الأشواط الأربعة الأولى المخصصة للرموز، حيث خصصت اللجنة المنظمة للمهرجان 4 رموز لسن الإيذاع. وتمكنت «نيران» المملوكة لحمد راشد سلطان بن عوشة المنصوري من التتويج بأول رموز سن الإيذاع، إذ عانقت كأس الإيذاع الأبكار في الشوط المفتوح، أول الأشواط التي أقيمت في الفترة المسائية، لتخطف المركز الأول بعد أن قطعت مسافة الشوط في 9.0.01 دقيقة، وتفوقت علي أقرانها بالسيطرة المطلقة على مجريات السباق. وأهدى «شاهين» ناموس الشوط الرئيس الثاني وبندقية الجعدان المفتوح، لمالكه حمد سعيد بن مهنا المحرمي بعدما أنهى «شاهين» الشوط في زمن قدره 8.55.06 دقيقة، محققاً أفضل توقيت زمني خلال منافسات سن الإيذاع في اليومين الماضيين. وفي الشوط الرئيس الثالث تمكنت «بنت ظبيان» من الظفر بكأس الأبكار المحليات لتحصد ثالث رموز الإيذاع في المهرجان، وتهدي شعار فرج علي بن حموده الظاهري، أحد أشهر وأقوى شعارات الهجن في الدولة والمنطقة، الناموس بعد أن قطعت مسافة الشوط في 9.0.7 دقيقة. وتوج «المارد» في آخر أشواط الرموز، ببندقية الجعدان المحليات، ومنح مالكه مفتاح علي بن محمد النعيمي الناموس مسجلاً توقيتاً زمنياً قدره 9.01.01 دقيقة. وحصل الفائزون بالمركز الأول في الأشواط الأربعة الأولى على الرموز، إضافة إلى نصف مليون درهم في شوطي الأبكار المفتوح والمحليات، بينما حصل الفائز في شوط الجعدان على 400 ألف درهم. وأسفرت نتائج بقية الأشواط العشرة التي شهدتها منافسات الإيذاع عن فوز ««الأندلس» لمحمد أحمد بن دلموك بناموس الشوط الخامس والمركز الأول بتوقيت 9.04.5 دقيقة، فيما توج بلقب الشوط السادس «السلاملك» للدكتور راشد حمد بالزفنة العفاري مسجلاً توقيتاً زمنياً قدره 9.01.05 دقيقة. وشهد الشوط السابع فوز «مطفي» لمحمد يوسف غانم أهلي بالمركز الأول بعد أن قطع مسافة الشوط في 9.06.07 دقيقة، بينما حلق «شديد» لرغش بالدودة العامري بناموس الشوط الثامن بتوقيت زمني قدره 9.05.05 دقيقة، وشهد الشوط التاسع فوز «هملوله» لراشد عبد الله الكتبي، وتوجت «سلمى» للدكتور راشد حمد بالزفنة العفاري بناموس الشوط العاشر والأخير.