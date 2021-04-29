«يويفا» يتحدى كورونا ويتمسك بإقامة نهائي «الأبطال» في تركيا

إسطنبول (د ب أ)

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» أن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، سيقام كما هو مخطط رغم ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في تركيا.

وذكر يويفا في بيان له أن نهائي دوري أبطال أوروبا سيقام في إسطنبول يوم 29 مايو القادم، مع عدد محدود من المتفرجين، ونحن على ثقة من أن الإغلاق المؤقت الساري حتى 17 من الشهر نفسه لن يكون له أي تأثير على المباراة. وتفرض تركيا إغلاقاً على مستوى البلاد، بدءاً من اليوم وحتى 17 مايوالمقبل، وهو الأكثر صرامة منذ بداية الوباء، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال إعلانه عن القيود هذا الأسبوع، إنه يتعين على تركيا خفض عدد حالات الإصابة إلى أقل من خمسة آلاف حالة في اليوم، أو سوف تدفع ثمناً باهظاً. تم الإبلاغ عن أكثر من 40 ألف إصابة جديدة و341 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 84 مليون نسمة. وسجلت تركيا أكثر من 7. 4 مليون حالة إصابة منذ مارس الماضي بينما تجاوز عدد الوفيات 39 ألفاً.

وسيشمل الإغلاق الذي يستمر قرابة ثلاثة أسابيع عطلة عيد الفطر المبارك. وشدد يويفا على أنه إنه سيواصل العمل عن كثب مع الاتحاد التركي لكرة القدم والسلطات المحلية والوطنية لتنظيم المباراة بأمان. وأضاف أن المعلومات المتعلقة بعدد المتفرجين «ستعلن قريباً». وتقام حالياً مباريات الدور قبل النهائي لدوري الأبطال، حيث أسدل الستار أمس على جولة الذهاب بهذا الدور، بتعادل ريال مدريد الإسباني 1/ 1 مع ضيفه تشيلسي الإنجليزي، في حين فاز مانشستر سيتي الإنجليزي 2/ 1 على مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي.

ومن المقرر أن تجرى جولة الإياب يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين. كان مقرراً أن تستضيف إسطنبول المباراة النهائية لنسخة العام الماضي للبطولة، لكن الوباء دفع يويفا لإكمال المسابقة القارية في دورة مصغرة بالعاصمة البرتغالية لشبونة.