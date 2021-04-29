الرجبي يدعم «المها للسيدات» بشراكة جديدة

دبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد الرجبي عن شراكة جديدة مع ريد سميث، لدعم الرياضة النسائية وتطوير فريق السيدات الاماراتي للرجبي «المها»، من خلال برنامج تطوير يمتد 3 سنوات ويشجع البرنامج على المشاركة وتشجيع وإرشاد المرأة الإماراتية في رياضة الرجبي، حيث ينظم الاتحاد وريد سميث جلسات إرشادية تعليمية لتطوير المهارات الرياضية في الرجبي، والمهارات التجارية وريادة الأعمال بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل لتمكين المرأة الإماراتية، والتوعية بالدور الرياضي والقيادي في المجتمع عبر تنظيم الدورات التعليمية ودعم الرياضات النسائية غير التقليدية.

وأكد ساشين كيرور الشريك الإداري لمكتب ريد سميث في الشرق الأوسط، أن فريق المها للرجبي النسائي يمثل أكثر من مجرد فريق رياضي، ويجسد جيلًا جديدًا من القادة وعلى نطاق أوسع فرصة لإعادة تعريف الأنوثة من خلال عدسة الرياضة وفي ريد سميث، يعد دفع التقدم والتغيير للأبد في صميم ما نقوم به وفخورون بدعم هذه المبادرة ونتطلع إلى تنمية شراكتنا مع اتحاد الإمارات للرجبي.

وقال محمد سلطان الزعابي الأمين العام لاتحاد الرجبي: تتماشى هذه الشراكة الجديدة مع توجهات مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم بضرورة تمكين اللاعبة الإماراتية للتميز، حيث ننظر إلى فتيات فريق المها على أنهن رائدات واحتفلن بعدد كبير من الإنجازات في السنوات الأخيرة، وتشمل هذه النجاحات التنافس في أول بطولة آسيوية للرجبي تحت 18 سنة، والمشاركة في النسخة الثالثة من ألعاب باريس العالمية وبطولة آسيا تحت 18 سنة، وتحقيق المركز الثالث بالنسخة الأولى للبطولة العربية لسباعيات الرجبي للسيدات بمدينة الإسكندرية، بالإضافة إلى العديد من المعسكرات التدريبية والتركيز على المهارات واللياقة البدنية في داخل الدولة وخارجها.

وقالت فوزية فريدون عضو الاتحاد رئيسة اللجنة النسائية: مجلس إدارة الاتحاد فخور بمبادرة فريق المها ويسعى دائما لتطوير فتياتنا من خلال رياضة الرجبي ومتحمسون للجيل الجديد من الفتيات الإماراتيات اللاتي يعبرن عن اهتمامهن برياضتنا. نحن نؤمن أنه من خلال البصيرة التي يتمتع بها ريد سميث في الشراكة معنا، ودعم مبادرة الإمارات للرجبي المها، ستكتسب فتياتنا مهارات حياتية قيّمة ستدفعهن إلى الأمام بثقة في حياتهن المهنية والشخصية.