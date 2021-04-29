منصور بن زايد يستقبل وزير الرياضة السعودي

أبوظبي (وام)

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، في قصر الوطن، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل آل سعود، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية.

وبحث سمو الشيخ منصور بن زايد مع الأمير عبدالعزيز بن تركي سبل تطوير علاقات التعاون الثنائي بين الإمارات والمملكة العربية السعودية الشقيقة، وخاصة في الجوانب الرياضية والبرامج والمبادرات المشتركة وسبل تعزيزها وتطويرها، بما يحقق تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين.

حضر اللقاء معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة، ومعالي أحمد بن جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، ومعالي أحمد محمد الحميري الأمين العام لوزارة شؤون الرئاسة، ومعالي حمد عبدالرحمن المدفع الأمين العام لشؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة، ومعالي محمد عبدالله الجنيبي رئيس المراسم الرئاسية بوزارة شؤون الرئاسة، وتركي بن عبدالله الدخيل سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة.