«الحكام» تجهز «القضاة» لعودة الدوري بمعسكر و«ورشة فيفا»

معتز الشامي (دبي)

بدأت لجنة الحكام باتحاد الكرة، تجهيز قضاة الملاعب للوصول إلى «الفورمة» الفنية والبدنية الكاملة قبل عودة دوري الخليج العربي، بالجولة 24 المقرر لها يوم 3 مايو المقبل، والمتوقع أن تشهد بعض التعديلات في جدولها نظراً لظروف الحجر الصحي الذي سيخضع له نادي الوحدة، بعد عودته من الهند على متن طائرة خاصة، عقب إنهاء مشاركته في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وكانت لجنة الحكام قد طبقت آلية صارمة لتجهيز القضاة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، حيث لم يحصل أي منهم على راحة سلبية، بل وضعت إدارة الحكام برنامج تدريب فني وبدني مكثف، شهد متابعة دقيقة فضلاً عن عقد أكثر من اجتماع بمقر الاتحاد، عبر تقسيم الحكام على مجموعات، لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية، بهدف مناقشة أبرز وأهم الحالات، والوقوف على الحالات البدنية والفنية لجميع الأطقم.

كما حرصت اللجنة على عقد ورشة عمل عن بعد، حاضر فيها السويسري ماسيمو بوساكا مدير إدارة الحكام بالفيفا، والذي حرص على منح قضاة ملاعبنا عدد من التوجيهات والتعليمات، فضلاً عن شرح أبرز التعديلات القانونية الأخيرة. وشهد الاجتماع عرض بعض الحالات المحلية الجدلية في مباريات الموسم الجاري، وقد أدلى فيها بوساكا برأيه، كما أشاد بقرارات الحكام في بعض الحالات الأخرى، ولفت خلال المحاضرة إلى أن تطور مستوى الحكم الإماراتي يأتي حرصاً من الاتحاد على توفير كل سبل الدعم وورش العمل والمعسكرات المتتالية داخليا وخارجيا، وتوفير أبرز وسائل التعلم الخاص بأصحاب الصافرة.

وأشاد بوساكا بمبادرات التطوير المستمرة من قبل اتحاد الكرة، للنهوض بمستوى قضاة الملاعب على هامش ورشة العمل الأخيرة، وهو ما أكد عليه محمد عمر نائب رئيس اللجنة، الذي حرص على التواصل مع القضاة مؤخراً وطالبهم بالقتال داخل الملعب للتألق واستعادة الثقة في الصافرة الإماراتية.

وفيما يتعلق بالاستعانة بالحكم الأجنبي كما تردد قال عمر: «لم يطلب الاتحاد من اللجنة فتح أي ملف يتعلق باستقدام حكام أجانب، وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد على دعم الحكم الوطني، وتوفير كل ما يلزم لدعم مسيرة التحكيم، وجميع القضاة في قمة التركيز من أجل استئناف الموسم والخروج به لبر الأمان دون أي أخطاء مؤثرة».

وتابع: «لا يمكن القضاء على أخطاء التحكيم بشكل كامل، ولكن المطلوب هو تقليل تلك الأخطاء للحد الأدنى، وعدم الوقوع في أخطاء تؤثر على نتائج المباريات، لكن بشكل عام، الثقة كبيرة في الحكم الوطني، والاتحاد وجه بدعم جميع القضاة، كما وجه الشيخ راشد بضرورة الاستفادة من خبرات الفيفا، والحرص على عقد ورش العمل بشكل مستمر بمشاركة الاتحاد الدولي وهو ما تحقق بالفعل».

وأكد محمد عمر أن أصحاب الصافرة جاهزون لعودة الدوري، ولتقديم الأداء الأفضل، فضلاً عن أطقم الفار، لاسيما بعد تنفيذ برنامج إعداد وتأهيل متطور، وقد أثنى «الفيفا» على نوعية البرامج التي يطبقها الاتحاد مع قضاة ملاعبنا. وأشار عمر إلى أن الورشة الأخيرة مع الفيفا والتي شهدت إشادة بوساكا بمستوى الحكم الإماراتي كانت بمشاركة 67 حكماً، وجاءت تنفيذاً لتوجيهات الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، الخاصة بالاستعانة بعناصر ومحاضرين دوليين من الفيفا، لمواصلة عملية تطوير منظومة التحكيم الإماراتية.

وتابع: «تضمنت محاور الورشة حالات ضرب المنافس بدون كرة، والإنذارات والطرد والتسلل، وحالات منطقة الجزاء، كما تم عرض مقاطع فيديو لحالات تحكيمية من المباريات الماضية للمسابقات المحلية، وقد أشاد ماسيمو بوساكا بالقرارات الصحيحة التي تم اتخاذها في الحالات التحكيمية الصعبة التي عرضت عليه، لبعض الحالات في دورينا، وتم مناقشتها خلال محاور الورشة، كما أشاد بالتعاون والتواصل الجيدين بين الحكام الميدانيين وحكام تقنية الفيديو المساعد في كل مباراة، وطالبهم بمواصلة العمل بروح الفريق الواحد، وضرورة التزام حكام الساحة بالتحرك والتمركز الصحيح لرصد الحالة التحكيمية بوضوح».