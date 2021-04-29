تعرف على 5 معلومات تقرب النصيري من الجمهور العربي

مدريد (الاتحاد)

يعد المغربي يوسف النصيري أحد أبرز نجوم هذا الموسم في الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما سجل 17 هدفاً حتى الآن، كان لها دور رئيسي في جعل إشبيلية «الحصان الأسود» في السباق نحو اللقب، لكن هناك خمسة أمور قد لا تعرفها عن المهاجم الصاعد بقوة.

فالنصيري يعيش موسم كالحلم باللونين الأبيض والأحمر لإشبيلية، وفي الحقيقة فإن ذا الـ 23 عاماً سجل 17 هدفاً جعلته يحطم الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف للاعب مغربي في موسم واحد بالدوري الإسباني، الذي كان يحمله سابقاً مواطنه يوسف العربي.

اللاعب المغربي المولود في مدينة فاس تدرج في أكاديمية محمد السادس لكرة القدم المرموقة في بلاده، وبعمر الـ 17 سنة تميز بقدراته البدنية والفنية العالية، لدرجة أن نادي مالقة قام بضمه إلى صفوفه، ليستهل مسيرته في «الليجا». النصيري عنصر مهم للغاية في حملة نادي إشبيلية للمنافسة على اللقب، حيث كانت أهدافه حاسمة، ومنحت الفريق 21 من أصل 70 نقطة.

وسجل النجم المغربي الهاتريك في جولتين متتاليتين هذا الموسم، ليصبح ثالث لاعب يحقق ذلك في تاريخ نادي من إشبيلية بعد جيليرمو كامبانال ورافائيل بيروكال في أربعينيات القرن الماضي.. أي قبل سبعة عقود من الزمن!. ويعرف النصيري بأنه صاحب علاقة خاصة مع صديقه كازاوي، حلاق النجوم، والذي بدأ بقص شعره عندما انضم إلى ملقة في 2015 – حيث يقيم – والذي تبع صديقه منذ ذلك الحين، وأحياناً يقوم بنشر صور قصات شعر النصيري قبل المباريات عبر منصات التواصل الاجتماعي.