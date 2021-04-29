حوراء العجمي تستعد لعالمية دبي بـ «الدوري البرتغالي»

الشارقة (الاتحاد)

أكدت حوراء العجمي لاعبة نادي الشارقة الرياضي للمرأة ومنتخبنا الوطني، أنها تسعى من خلال المشاركة في الدوري العالمي للكاراتيه المقرر إقامته في البرتغال، من اليوم وحتى الثاني من مايو المقبل، إلى الإعداد والتأهيل لبطولة العالم التي تستضيفها دبي خلال نوفمبر القادم.

قالت حوراء: شاركت في عدد من البطولات المحلية مؤخراً، وكانت اختباراً جيداً سواء لي أو ولزملائي اللاعبين، ونسخة الدوري العالمي بالبرتغال هي واحدة من البطولات الكبرى التي تحقق الاستفادة منها في سبيل إعدادي وتجهيزي لبطولة العالم بدبي.

وترى حوراء «25 عاماً»، أن نادي الشارقة الرياضي للمرأة يقدم لها الكثير من الدعم، الذي يساهم في تطوير مستواها وتألقها في المجال الخارجي في ظل الاحترافية التي يتعامل بها النادي والدعم المعنوي الكبير، الذي يتلقونه من ندى النقبي مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وكذلك الجهاز الفني والإداري سواء بالنادي أو بالمنتخب، وما نجده كذلك من مساندة كبيرة من اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه.

وقالت حوراء: في رصيدي العديد من الألقاب الخارجية سواء على المستوى العربي أو الخليجي أو القاري بذهبية العرب والخليج وثالث آسيا، إضافة إلى العديد من الألقاب المحلية وبالطبع تركيزي القادم سيكون على بطولة العالم التي ستقام على أرضنا وبين جماهيرنا.

من جانبها، أكدت ندى النقبي، على سعي المؤسسة لتطوير كافة اللاعبات ومن ضمنها الكاراتيه، وأن حوراء العجمي من الخامات الرياضية المتميزة، والتي تم وضع خطط تطويرية محددة لها خلال الفترة المقبلة. قالت ندى النقبي: الدعم الكبير من جانب القيادة الرشيدة، والتعاون الاستراتيجي المثمر مع اتحاد اللعبة برئاسة اللواء ناصر الرزوقي، جعل الكاراتيه يرتقي إلى هذه الدرجة ويحقق العديد من الألقاب الخارجية، وهذا التعاون والتواصل المتميز بيننا في إطار تأهيل اللاعبات بالشكل المناسب للمشاركات الخارجية.

وأضافت: إقامة بطولة العالم للكاراتيه في دبي خلال الفترة من 10 حتى 22 نوفمبر المقبل خير دليل على أن هناك تخطيطاً على أعلى مستوى من جانب اللعبة، حيث تساهم مثل هذه الأحداث العالمية في إلقاء الضوء وزيادة شعبيتها والإقبال عليها مستقبلاً، وهو جهد كبير يقوم به الاتحاد».