لايبزيج يتحفز لتقديم هدية الوداع إلى ناجلسمان

برلين (أ ف ب)

يأمل لايبزيج الاستفادة على أكمل وجه من غياب بايرن ميونيخ عن المنافسة، ليودّع مدربه جوليان ناجسلمان بأفضل طريقة، ويمنحه أول ألقاب مسيرته الاحترافية، إلا أن آماله تصطدم أولاً بمواجهة مضيفه فيردر بريمن في نصف نهائي كأس ألمانيا، في حين يلتقي بروسيا دورتموند مع هولشتاين كيل من الدرجة الثانية.ويفتح غياب العملاق البافاري حامل اللقب في الموسمين الأخيرين الباب أمام لايبزيج للتتويج بلقبه الأول في تاريخه القصير «تأسس عام 2009»، بعد أن أصبح لقب الدوري المحلي خارج الحسابات المنطقية بالنسبة لثاني الترتيب، إذ يحتاج بايرن إلى فوز واحد من المراحل الثلاث الأخيرة للظفر بلقبه التاسع توالياً. ويحلّ لايبزيج وصيف الكأس عام 2019 الذي أقصى فولفسبورج من ربع النهائي، الجمعة على فيردر بريمن الجريح المتوج بالمسابقة ست مرات «ثاني أفضل سجل بعد بايرن مع 20 لقباً»، آخرها عام 2009، الذي تراجع المركز الرابع عشر في الدوري، بعد أن مُني بسبع هزائم متتالية. وسيكون اللقاء وادعاً مثالياً لمدربه «البافاري» الشاب ناجلسمان «33 عاماً»، الذي سينتقل اعتباراً من الموسم المقبل للإشراف على بايرن ميونيخ خلفاً لهانزي فليك، بعد أن أعلن بطل ألمانيا ذلك رسمياً منتصف الأسبوع. وأشارت تقارير إلى أن ناجلسمان مشجع بايرن منذ طفولته سيصبح المدرب الأغلى في التاريخ، حيث قدّرت العديد من وسائل الإعلام الألمانية الصفقة بما يتراوح بين 20 إلى 30 مليون يورو، بما فيها المكافآت، للحصول على خدمات المدرب الذي ينتهي عقده مع فريقه الحالي في 2023. ولم يسبق لناجلمسان أن حقق لقباً في مسيرته الاحترافية القصيرة، إذ إن لقبه الوحيد كان عندما قاد هوفنهايم إلى الفوز ببطولة ألمانيا لما دون 19 سنة في العام 2014. وسيحل ناجلسمان خلفاً لفليك، مهندس السداسية التاريخية لبايرن ميونيخ الموسم الماضي، بعدما طلب مؤخراً التنحي في نهاية الموسم بسبب خلافات مع المدير الرياضي البوسني حسن صالحمدزيتش حيال سياسة التعاقدات. وتعّهد ناجلسمان بعدم جلب أفضل لاعبي لايبزيج إلى صفوف بايرن ميونيخ بالقول: الآن بعد أن منحني لايبزيج الفرصة للانضمام إلى بايرن، لن أبدأ في أخذ لاعبين من صفوفه، مضيفاً أنه لا يخطط للعودة بشاحنة فولكسفاجن مليئة باللاعبين: لن أستأجر شاحنة للذهاب إلى ميونيخ وآخذ معي لاعباً أو اثنين من لايبزيج. من جهته، يأمل بروسيا دورتموند بطل الكأس 4 مرات آخرها عام 2017، في إنقاذ موسمه من بوابة الكأس المحلية، حيث يبدو مصيره في بلوغ دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل على المحك. إذ يحتل فريق المدرب إدين ترزيتش المركز الخامس في البوندسليجا على بعد نقطة من المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة إلى المسابقة القارية، الذي يحتله أينتراخت فرانكفورت. ولكي يحظوا بفرصة خوض النهائي في 13 مايو في العاصمة برلين، على النرويجي المتألق إرلينج هالاند وزملائه أن يتجاوزوا السبت عقبة هولشتاين كيل الذي حقق المفاجأة المدوية عندما أقصى بايرن ميونيخ من الدور الثاني بركلات الترجيح. وبعد فترة من النتائج المخيبة وإقالة مدربه السويسري لوسيان فافر، وجد دورتموند وصيف بطل أوروبا عام 2013 والذي استقدم المدرب ماركو روزه للموسم المقبل، بعضاً من الاستقرار، حيث خرج فائزاً من مبارياته الأربع الأخيرة في الدوري ليبقي نفسه في السباق على مراكز الأبطال، حيث إنه مهدد بالغياب عن البطولة للمرة الأولى منذ موسم 2015-2016.