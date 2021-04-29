سالم عبد الرحمن يحتفظ بلقب «أبوظبي للشطرنج الخاطف»



محمد سيد أحمد (أبوظبي)

احتفظ الأستاذ الكبير الإماراتي سالم عبد الرحمن، بلقب بطولة أبوظبي الرمضانية للشطرنج الخاطف للعام الثاني على التوالي، بعد أن حصد العلامة الكاملة في البطولة التي نظمها نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنين على مرحلتين يومي الأحد والثلاثاء الماضيين، وشارك بالمرحلة الأولى 265 لاعباً ولاعبة، وأقيمت البطولة في مرحلتيها على النظام السويسري من 9 جولات، وبزمن قدره 3 دقائق مع إضافة ثانيتين لكل نقلة ملعوبة.

وحصد سالم 9 نقاط من 9 جولات، بعد أن فاز في جميع مبارياته، فيما حل الأستاذ الكبير الصربي ايجور ميلادفيتش بالمركز الثاني بعد أن حقق 7 نقاط من 9 جولات، وكان المركز الثالث من نصيب الأستاذ الدولي المصري فؤاد الطاهر برصيد 6 نقاط ونصف، وذهب المركز الرابع إلى الدولي المصري رامز سمير، وتلاه الأستاذ الكبير الكوبي والتر رودريجز في المركز الخامس، وفي المركز السادس الفلبيني مارفين ماركوس، وفي السابع الأستاذ الدولي المغربي علي صبار، وفي المركز الثامن الأستاذ الدولي المصري علي فرحات، وبالمركز التاسع الأستاذ الدولي الفلبيني جوليوس دي راموس، وعاشراً الأستاذ الإماراتي سلطان الزعابي.

وعلى صعيد الفئات السنية، فاز بالمركز الأول كل من الهندي جورمير سينغ (16 سنة شباب)، الهندي رافائيل شارون (14 سنة ناشئين)، الهندي براديب كومار (12 سنة ناشئين )، الإماراتي راشد الحمادي(10 سنوات ناشئين)، الهندي ابيناب بيني (8 سنوات ناشئين)، الهندية آريا فارياس (16 سنة فتيات)، الهندية هارشا فارديني (14 سنة فتيات )، الإماراتية روضة السركال (12 سنة فتيات)، الإماراتية عنود عيسى (10 سنوات فتيات )، الهندية ديفا جوريشنكار (8 سنوات فتيات).