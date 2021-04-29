الغوز بطل «الفئة المفتوحة» في سباق الجري بـ «ند الشبا»

رضا سليم (دبي)

حقق سباق الجري لمسافة 10 كلم ضمن دورة ند الشبا الرياضية، والذي جرى بمضمار ميدان بمشاركة 390 عداءً، نجاحاً كبيراً ومشاركة واسعة ضمن الفئات الأربع للسباق، فيما كانت المراكز الثلاثة الأولى للفئة المفتوحة للرجال من نصيب العدائين المغاربة.

وحضر فعاليات السباق سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة للدورة، وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام المجلس نائب رئيس اللجنة المنظمة، وحسن المزروعي مدير الدورة، وصالح المرزوقي رئيس اللجنة التنفيذية للدورة، وعلي عمر البلوشي مدير إدارة التطوير الرياضي بالمجلس، وعادل البناي رئيس اللجنة الفنية للدورة.

وسيطر العداؤون المغاربة على المراكز الثلاثة الأولى، حيث توج أنور الغوز بطلاً للسباق في الفئة المفتوحة بزمن قدره 30:02.229 دقيقة، ليحصد بذلك لقبه الرابع في تاريخ مشاركاته بالدورة، بعد تتويجه سنوات 2015 و2018 و2019، فيما جاء مواطنه عبد العالي بوعزاوي في المركز الثاني بزمن قدره 30:27.829 دقيقة، ومواطنه إبراهيم السليماني في المركز الثالث محققاً زمناً قدره 30:48.095 دقيقة.

وفي فئة المواطنين هواة رجال لمسافة 10 كلم، جاء بالمركز الأول صالح عيسى الحمادي الذي حقق زمناً قدره 34:51.714 دقيقة، وحل بالمركز الثاني راشد محمد البلوشي بزمن 35:52.620 دقيقة، وبالمركز الثالث محسن حسن بزمن 36:05.769 دقيقة.

وفي فئة الهواة المواطنات لمسافة 10 كلم، حققت موزة الغفلي المركز الأول، بعدما قطعت المسافة في 44:00.286 دقيقة، وبالمركز الثاني مريم علي بزمن 48:39.677 دقيقة، وبالمركز الثالث هدى النعيمي بزمن 53:44.901 دقيقة، وفي الفئة المفتوحة للسيدات لمسافة 10 كلم، حققت العداءة الأثيوبية إلهام بيتي المركز الأول بزمن 35:24.691 دقيقة، وبالمركز الثاني البريطانية ستيفاني هامفري بزمن 40:40.883 دقيقة، وبالمركز الثالث الفرنسية لطيفة الصاروخ بزمن 41:07.857 دقيقة.

وأكد العداء المغربي أنور الغوز بطل سباق الـ 10كم للفئة المفتوحة، أن المنافسة كانت صعبة للغاية حتى الأمتار الأخيرة من خط النهاية، خاصة بسبب ارتفاع الرطوبة، الأمر الذي صعب الأمر على الجميع، وقال: عملت في آخر كيلومترين على رفع الإيقاع والتركيز بشكل أكبر من أجل حسم السباق، والضغط على المنافسين رغم المنافسة الكبيرة، خاصة أبطال منتخب الإمارات وأبرزهم عبيد النعيمي وخليفة النعيمي، وغيرهم.

وعبر العداء الإيطالي والتر تاريللو (66 عاماً) عن سعادته بالمشاركة في السباق وقال: لقد كان سباقاً جيداً على جميع المستويات التنظيمية والتنافسية، حيث كانت المنافسة قوية، وكانت هذه هي مشاركتي الأولى، وما أسعدني وجود مشاركة كبيرة في السباق من مختلف الأعمار والجنسيات، وأجد من بينهم العديد من أصدقائي، لقد كان السباق تحدياً لي، فالمسافة طويلة، وكنت أتحدى لياقتي لإنهاء السباق في زمن قصير، وتمكنت من إنهاء السباق بسرعة لأنني أتدرب كل يوم وطوال العام، حتى في أيام الصيف.

وقال العداء بخيت بشتاوي من هيئة الصحة بدبي (63 عاماً): أشارك بشكل دوري في الدورة التي تتميز بالتنظيم الجيد وخاصة هذا العام تعاملت بامتياز وبشكل ودقيق مع جائحة كوفيد- 19، حيث تم تحقيق التباعد الاجتماعي بين جميع المتسابقين بصورة جيدة، وأجري فحص لجميع المشاركين والحاضرين قبل المسابقة، وأنا مسرور بالمشاركة والجري لمسافة 10 كيلومترات، وشاركت أيضاً في سباق الدراجات الهوائية 75 كلم.