بوشلاخ تُشارك في اجتماع «نسائية غرب آسيا»

دبي (الاتحاد)

شاركت أمل بوشلاخ عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، نائب رئيس لجنة كرة القدم النسائية في اتحاد غرب آسيا، في اجتماع اللجنة الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة رئيس وأعضاء اللجنة.

وناقش الاجتماع أجندة بطولات اتحاد غرب آسيا لكرة القدم لمنتخبات السيدات المعتمدة، وهي البطولة السابعة للسيدات، والبطولة الثانية لأندية السيدات، والبطولة الثالثة للناشئات والشابات وكذلك الصالات.

كما تمت مناقشة الخطط والبرامج والمبادرات الهادفة لتطوير الكرة النسائية في الاتحادات الوطنية المنضوية تحت اتحاد غرب آسيا، من خلال الورش والدورات المختلفة، وكذلك الاطلاع على مستجدات اتفاقية التعاون مع «لاليجا».