منتخب «الألعاب الإلكترونية» يُشارك في تصفيات بطولة الأمم

دبي (الاتحاد)

يُشارك منتخبنا للألعاب الإلكترونية في التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم للألعاب الإلكترونية التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، بمشاركة عدد كبير من الاتحادات الوطنية الأعضاء تم توزيعهم على مجموعات، حيث سيلعب منتخبنا في المجموعة الأولى، التي تضم ستة اتحادات وطنية من منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، وهي الإمارات والسعودية والكويت وقطر والهند وجنوب أفريقيا.

ويُمثل منتخبنا اللاعب راشد عبيد الزعابي «بلاي ستيشن»، واللاعب حمد أحمد الحمادي «أكس بوكس»، ويستهل مشواره بمواجهة منتخبات الكويت وجنوب أفريقيا والهند، وفي اليوم الثاني للبطولة المقرر السبت، سيواجه منتخبي السعودية وقطر.

وتأتي مشاركة منتخبنا في إطار التعاون المشترك بين اتحاد الإمارات لكرة القدم مع جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية، حيث كانت البداية في بطولة غرب آسيا التي أقيمت الشهر الماضي، وحقق فيها منتخبنا المركز الثاني. الجدير بالذكر أن بطولة كأس الأمم للألعاب الإلكترونية ستقام في شهر أغسطس المقبل، وتستضيفها الدنمارك.