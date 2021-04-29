«ملذات» تحمل طموحات الإمارات في «كنتاكي أوكس»

محمد حسن (دبي)

تتجه أنظار عشاق ومحبي سباقات الخيل غداً إلى مضمار شيرشل داونز بالولايات المتحدة الأميركية، الذي يشهد فعاليات النسخة الـ147 من بطولة كنتاكي أوكس للمهرات.

وتحمل «ملذات» لإسطبلات شادويل آمال الإمارات للفوز بهذا اللقب الرفيع المخصص للمهرت عمر ثلاث سنوات، وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائزه المالية 1.25 مليون دولار. ولم تتذوق المهرة المتألقة «ملذات» بقيادة جون فيلاسكيز وإشراف تود بليتشر، طعم الخسارة خلال مشاركاتها الأربعة الأخيرة، التي تتضمن فوزها مؤخراً بسباق آشلاند ستيكس للفئة الأولى، الذي تغلبت فيه على «باس ذا شامبين» بفارق رأس فقط في مضمار كينلاند.

وتشارك في السباق 14 من المهرات، وتبرز منها «ترافل كولوم» بإشراف براد كوكس، الفائزة بمضمار شيرشل داون، فيما يدفع المدرب ستيف أسموسن بالمهرة «بولينز بيرل» الفائزة بسباق فانتاسي ستيكس، كما تنافس أيضاً «باس ذا شامبين» بإشراف جورج ويفر صاحبة المركز الثاني خلف «ملذات» في آشلاند ستيكس.

ويشهد الحفل أيضاً عودة جواد جودلفين «ماكسفيلد» للمنافسة في سباق اليشيبا ستيكس للفئة الثانية، كما تشارك في الحفل كذلك مهرة جودلفين «كرامل سويرل» بسباق ايت بلز ستيكس للفئة الثانية لمسافة سبعة فيرلونج.