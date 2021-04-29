رحيل بورخا صاحب «الضحكة الشهيرة» يجدد سخرية الجماهير

رضا سليم (دبي)

تحولت وفاة الممثل الكوميدي الإسباني خوان جويا بورخا صاحب أشهر ضحكة إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ارتبطت ضحكته الأشهر في السخرية، بجماهير كرة القدم حول العالم عند خسارة فريق وخلال بعض المواقف الكوميدية في الملاعب وبكل اللغات.

وتوفي الممثل الكوميدي الإسباني خوان خويا بورخا صاحب الضحكة الشهيرة، التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي المعروف باسم «الرجل الإسباني الضاحك»، بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 65 عاماً.

وكشف صحيفة «آس» الإسبانية أن الممثل الفكاهي لفظ أنفاسه الأخيرة بمستشفى فيرجن ديل روسيو في إشبيلية، حيث أمضى فترة طويلة منذ معاناته من مرض عضال لفترة طويلة. وحظي خوان جويا بورخا أو ما يطلق عليه «الضحاك» بشهرة عالمية، بفضل ضحكته العجيبة التي يتم استخدامها في فيديوهات السخرية و«الميمز» على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة جماهير كرة القدم والتي استخدمتها في السخرية من خسارة فريق وغيرها من المواقف في الملاعب.

وانتشرت ضحكات بورخا الملقب بـ«إيل ريسيتاس» بين جماهير ريال مدريد وبرشلونة في مواجهات الكلاسيكو، ومنها امتدت إلى بقية «الديربيات» في العالم، بالإضافة إلى دمج «الضحكة» مع لقطات الأهداف وكانت جماهير الفرق المتنافسة ترد دائماً بنفس الطريقة. وبدأت شهرة بورخا عندما ظهر في برنامج يسمى «راتونيس كولوراوس» في عام 2007، وتحدث في هذا الفيديو عن تجاربه في العمل طوال حياته، والتي شهدت العديد من المواقف الطريفة وانفجر في نوبة ضحك بطريقة كوميدية.

وحصد فيديو خوان على شهرة عالمية كبيرة بعد نشره على «اليوتيوب» عام 2015، حيث تابعه الملايين رغم عدم درايتهم باللغة، إلا أن الشهرة جاءت بسبب ضحكاته الهستيرية والمتقطعة واكتسب أيضاً شعبية بين الجماهير الإسبانية. ولا ينافس خوان سوى الصيني ياو مينج لاعب السلة المعتزل بعدما تحولت ضحكته خلال المؤتمر الصحفي مع فريق هيوستن روكتس الأميركي عام 2009 إلى أيقونة للسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما رسمها أحد الأشخاص وانتشرت الصورة على نطاق واسع برغم وجود الفيديو.