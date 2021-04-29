مانشستر سيتي.. «ملك» في «حديقة الأمراء»!





مراد المصري (دبي)

أثبت مانشستر سيتي أنه الفريق القادم لاعتلاء العرش الأوروبي هذا الموسم بعد فوزه على باريس سان جيرمان 2-1 في العاصمة الفرنسية على ملعب «حديقة الأمراء» في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، في لقاء أكد فيه بيب جوارديولا مدرب الفريق أنه الرهان الصحيح في عهد مجموعة أبوظبي. السيتي أكد علو كعبه على سان جيرمان، حيث يعتبر هذا الفوز الثاني مقابل تعادل واحد في ثلاث مواجهات بينهما في دوري أبطال أوروبا، حيث سبق أن أقصى الفريق الإنجليزي منافسه من البطولة. جوارديولا مدرب سيتي أثبت تفوقه على الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب سان جيرمان، بعدما حقق الفوز عليه للمرة 11 في 18 مواجهة سابقة بينهما مقابل 5 تعادلات و3 هزائم فقط. السيتي تطور مع جوارديولا ونجح خلال المواسم الثلاثة الأخيرة في دوري الأبطال من تحقيق 23 فوزاً مقابل 4 تعادلات وخسر 3 مرات فقط وسجل 74 هدفاً واستقبل 25 هدفاً فقط. السيتي لم يعرف الخسارة في 11 مباراة هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا، وهو يشارك للمرة العاشرة على التوالي في دوري الأبطال ومنذ انتقال ملكيته إلى «أبوظبي»، تطور أدائه تدريجياً وهو الذي لم يغب عن الحدث القاري منذ موسم 2011-2012. يذكر أن كيفن دي بروين سجل هدفه الثالث في شباك باريس سان جيرمان، بعدما كان سجل هدفين في المواجهتين الماضيتين بينهما في عام 2016.