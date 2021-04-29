مواجهة «وداع» الآسيوية.. «شرفية» لـ«الفرسان» و«حاسمة» لـ«الزعيم»!

منير رحومة (دبي)

يودع شباب الأهلي مشاركته في دوري أبطال آسيا «الجمعة»، بملاقاة الهلال السعودي ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات، حيث تعتبر المواجهة شكلية وشرفية لفريق «الفرسان»، الذي تجمد رصيده عند 4 نقاط في المركز الثالث، بينما ستكون حاسمة بالنسبة للهلال الذي يحتل المركز الثاني في المجموعة بنفس رصيد النقاط مع استقلال طاجيكستان، لكن بفارق الأهداف فقط، مما يجعله معني بدرجة كبيرة بالفوز وبعدد كبير من الأهداف لانتزاع المركز الأول وحسم بطاقة التأهل.

وبعد أن حسم «الزعيم» مواجهة الذهاب لمصلحته بثنائية، يسعى لاعبو شباب الأهلي إلى توديع البطولة الآسيوية برد الاعتبار لفريقهم، وانتزاع فوز معنوي في «ديربي» خليجي مثير يدخله اللاعبون بحماس ورغبة في الانتصار.

ومن المنتظر أن يُدخل مهدي علي مدرب فريق «الفرسان» بعض التعديلات على تشكيلة الفريق، بإراحة اللاعبين الذين تعرضوا للإرهاق والإجهاد بسبب ضغط المباريات وخوض عدد كبير من اللقاءات المحلية والقارية بلا راحة، والدفع بالعناصر التي لم تأخذ فرصتها في اللعب والمشاركة، وذلك بهدف إيجاد حافز جديد للفريق من أجل قديم عرض قوي، وانتزاع الفوز، ومغادرة دوري أبطال آسيا بفوز يرفع المعنويات قبل العودة للمنافسات المحلية.

ومن المنتظر أن تحفل المواجهة الخليجية بالتشويق، خاصة وأنها تضم نخبة من اللاعبين أصحاب المهارات والفنيات العالية في صفوف الفريقين، وكل منهما يسعى إلى فرض سيطرته وتأكيد أفضليته، بغض النظر عن حسابات التأهل في المجموعة، حيث تعتبر المواجهات الخليجية قمم كروية ممتعة للجماهير، مليئة بالعروض القوية.