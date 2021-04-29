الجنيبي: دوري 21 «منجم مواهب».. وشباب الأهلي استحق اللقب

أبوظبي (الاتحاد)

هنأ عبدالله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين، شباب الأهلي بالتتويج بلقب دوري الخليج العربي تحت 21 عاماً للمرة الأولى، وهو الذي اعتاد على معانقة الألقاب، والصعود على منصات التتويج خلال مسيرته الحافلة بالإنجازات.

وأكد الجنيبي أن تتويج شباب الأهلي بلقب دوري الخليج العربي تحت 21 عاماً، يأتي في موسم استثنائي بعدما حقق الفريق الأول لقبي كأس الخليج العربي وكأس سوبر الخليج العربي، إلى جانب تواجده في موقع متقدم على لائحة ترتيب دوري الخليج العربي، واستعداده لخوض نهائي كأس رئيس الدولة الذي سيقام في الشهر المقبل.

واعتبر الجنيبي أن المنافسة القوية على لقب دوري الخليج العربي تحت 21 عاماً في ظل تقارب الفرق تصب في صالح الكرة الإماراتية، خصوصاً أن هذه المسابقة تؤكد في كل موسم أنها منجم لصقل المواهب للاعبين الذين يستعدون لمواصلة مسيرتهم الاحترافية، من خلال منحهم المجال لخوض أكبر عدد من المباريات التنافسية على مدار الموسم.

وتمنى الجنيبي لجميع لاعبي الفرق التي شاركت في هذه النسخة من دوري الخليج العربي تحت 21 عاماً الاستمرار والتوفيق في مسيرتهم، وأن يكونوا دعامة للمنتخبات الوطنية خلال السنوات المقبلة.