خميس «السماوي» يخطف الأضواء في ليلة تتويج «الفرسان»

معتصم عبدالله (دبي)

فرض سيد خميس المهاجم المقيم لفريق بني ياس، اسمه على نجومية دوري الخليج العربي تحت 21، بعدما نجح في تسجيل ثنائية في مباراة الجولة الأخيرة أمام الوحدة 5-2، ليرفع رصيده الشخصي إلى 22 هدفاً ويتوج هدافاً للدوري بفارق 7 أهداف كاملة عن أقرب منافسيه أحمد فوزي مهاجم الجزيرة والوصيف برصيد 15 هدفاً.

ويُحسب لسيد خميس (20 عاماً)، والذي يخوض موسمه الثاني مع «السماوي»، بعدما لعب 4 مباريات فقط في الموسم الماضي مقابل 22 في الحالي، نجاحه في حسم لقب هداف الدوري رغم ابتعاد بني ياس عن مراكز الصدارة في الدوري، واحتلاله المركز العاشر برصيد 31 نقطة.

وتوهج مهاجم «السماوي» بشكل لافت في آخر مباراتين لفريقه في الدوري، بعدما سجل 5 أهداف دفعة واحدة في مباراة فريقه أمام الظفرة 7-1 ضمن الجولة 25، ليعود ويسجل ثنائية في مباراة الوحدة على ملعب الأخير ضمن الجولة 26 والأخيرة والتي انتهت بفوز بني ياس 5-2.

وبات سيد خميس أول لاعب مقيد في «فئة المقيمين» ينجح في التتويج بلقب هداف دوري 21، بعدما سبقه زميله أحمد شحدة أبوناموس لاعب الفريق الأول لبني ياس حالياً، والذي توج بذات اللقب موسم 2018-2019 برصيد 19 هدفاً كأول لاعب في فئة المواليد.

وعادل مهاجم بني ياس برصيد أهدافه الـ 22 في الموسم الحالي، ثاني أعلى معدل لهداف دوري 21، والذي سجله الثنائي أحمد العطاس لاعب الجزيرة السابق موسم 2016-2017، وحمد الأحبابي مع الظفرة موسم 2012-2013، فيما احتفظ سعيد أحمد لاعب شباب الأهلي بأفضل معدل برصيد 23 هدفاً موسم 2014-2015.

وأسدل الستار على دوري تحت 21 أمس، بإقامة مباريات الجولة 26 والأخيرة، والتي شهدت تتويج شباب الأهلي باللقب برصيد 56 نقطة بتعادله مع ضيفه النصر 1-1، وتسلم لاعبو الفرسان «درع الدوري» من حسن طالب المري عضو مجلس إدارة رابطة المحترفين رئيس اللجنة الفنية، بحضور إبراهيم عبد الملك نائب رئيس مجلس إدارة شركة شباب الأهلي لكرة القدم، وعيسى سبت المدير الرياضي في شباب الأهلي.

وفي بقية مباريات الجولة، تفوق العين على ضيفه حتا 3-0، ليحسم «الزعيم» وصافة ترتيب برصيد 53 نقطة، مقابل 23 لحتا صاحب المركز الـ12، وأنهى اتحاد كلباء مشواره في المركز الثالث برصيد 51 نقطة بفوزه على مضيفه الشارقة 3-1، فيما تراجع الشارقة إلى المركز الرابع برصيد 48 نقطة.

وخسر الوحدة «الخامس» برصيد 48 نقطة أمام ضيفه بني ياس «العاشر» برصيد 31 نقطة، وحسم الأخير المباراة لصالحه بالفوز 5-2، وتغلب الجزيرة على مضيفه خورفكان 4-3، فيما حسم التعادل الإيجابي مباراة الظفرة والوصل 1-1، والتعادل السلبي مباراة عجمان والفجيرة.

قائمة الهدافين (دوري الرديف وتحت 21 عاماً)

2020- 2021: سيد خميس (بني ياس) - 22 هدفاً «مقيم»

2019- 2020: علي عيد (العين) - 17 هدفاً

2018- 2019: أحمد شحدة (بني ياس) - 18 هدفاً «مواليد»

2017- 2018: علي عيد (العين) - 20 هدفاً

2016- 2017: أحمد العطاس (الجزيرة) - 22 هدفاً

2015- 2016: شاهين سرور (الجزيرة) - 14 هدفاً

2014- 2015: سعيد أحمد (الأهلي) - 23 هدفاً

2013- 2014: سلطان سيف (الوحدة) - 19 هدفاً

2012- 2013: حمد الأحبابي (الظفرة) - 22 هدفاً

2011- 2012: محمد ناصر (العين) - 17 هدفاً

2010- 2011: جمال معروف (النصر) - 11 هدفاً

2009- 2010: شهاب أحمد (العين) - 6 أهداف

2008- 2009: حمد الحوسني (الظفرة) - 12 هدفاً