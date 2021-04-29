ليفربول يعثر على «بديل صلاح»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

في الوقت الذي تقترب فيه الدوريات الأوروبية الكبرى من خط النهاية، بدأ التخطيط في الأندية الكبرى من أجل عقد صفقات جديدة أوالتخلص من نجوم قدامى.

ومن بين اللاعبين الذين تتجه إليهم الأنظار بقوة للعودة للدوري الإنجليزي، النجم الشاب جادون سانشو (21 عاماً) لاعب بروسيا دورتموند الألماني، والذي يحظى باهتمام نادي ليفربول الذي يضعه كـ «بديل» في حالة تفكير المصري محمد صلاح في الرحيل بنهاية الموسم.

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن «الريدز» يهيئ نفسه لاحتمال بيع صلاح الذي سبق له الاعتراف في حديث لصحيفة إسبانية، بأنه لا يمانع اللعب لنادٍ آخر، في إشارة إلى أحد كبيري إسبانيا: ريال مدريد وبرشلونة. وأضافت الصحيفة أن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول يرى أن سانشو هو أفضل من يحل محل صلاح، مشيرة إلى أن ليفربول لن يضع العراقيل أمام نجمه المصري في حال رغبته في الرحيل، طالما أنه وجد البديل المناسب.

وينتهي عقد سانشو مع دورتموند بعد عامين، وتقدر قيمته السوقية بنحو مائة مليون يورو، ولكن الصحيفة الألمانية أوضحت أن بيع صلاح والراتب الذي يمكن لليفربول أن يقدمه لسانشو، قد يسويان المسألة.

وسبق لسانشو أن لعب في مسيرة شبابه لفريقي واتفورد ومانشستر سيتي، ولكن ها هو ليفربول الذي يقدم له فرصة العودة للدوري الإنجليزي مرة أخرى.

ولعب سانشو 100 مباراة مع دورتموند، سجل خلالها 12 هدفاً وصنع 16 هدفاً في 33 مباراة.

من جهة أخرى، ذكرت الصحيفة أن صلاح الذي ينتهي عقده مع «الريدز» في 2023، كرر أكثر من مرة أن مستقبله بين أيدي إدارة ليفربول، وألمح إلى أنه يرغب في توقيع اتفاق جديد مع النادي قبل نهاية عقده.