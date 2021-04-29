محرز يصنع التاريخ مع «السيتي» في «الأبطال»

مراد المصري (دبي)

عاش النجم الجزائري رياض محرز ليلة تاريخية، عندما قاد فريقه للفوز على باريس سان جيرمان الفرنسي 2-1 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما سجل هدف الفوز من ركلة حرة مباشرة أعادت للأذهان الركلة الحرة المباشرة التي سجل منها هدف الفوز لمنتخب بلاده أمام نيجيريا في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا الماضية، عندما كان المعلق يطلق عبارة أصبحت شهيرة «حطها في الجول يا رياض».

وأصبح محرز أول لاعب جزائري في التاريخ يسجل هدفاً في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، عندما قاد السيتي للفوز على باريس سان جيرمان. النجم العربي رياض محرز سجل هدفين وصنع مثلهما في آخر أربع مباريات في دوري أبطال أوروبا، ليؤكد أنه أحد أبرز الأوراق الرابحة من أجل قيادة مانشستر سيتي للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

عاد رياض محرز إلى باريس، حيث ولد في سارسيل إحدى ضواحي العاصمة، ليثبت للأندية الفرنسية ما فاتها من عدم منحه الفرصة اللازمة، حيث نال الشهرة والتألق في إنجلترا مع ليستر سيتي مع مانشستر سيتي.

محرز كان يعاني من عدم المشاركة بصورة مستمرة مع السيتي، قبل أن يفرض نفسه في تشكيلة المدرب بيب جوارديولا، وهو الذي سجل 12 هدفاً في 44 مباراة هذا الموسم في مختلف البطولات.

ويتمسك النجم الجزائري بالاستمرار مع مانشستر سيتي، رغم أن تألقه الحالي سيفتح المزيد من محاولات فرق مثل ريال مدريد للحصول على خدماته، بعد أن أصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم حالياً.