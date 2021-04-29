هيرشي يحدد أهداف الموسم الأول مع «دراجات الإمارات»

أبوظبي (الاتحاد)

أعرب مارك هيرشي الدراج الجديد في فريق الإمارات عن سعادته بالانضمام إلى الفريق والذي تم في يناير الماضي، متمنياً متابعة إنجازاته بعد فوزه بمرحلة في جولة فرنسا 2020، وقال: لطالما وددت احتراف رياضة الدراجات منذ نعومة أظفاري، فقد بدأت بممارسة هذه الرياضة بفضل والدي، الذي وإن لم يكن محترفاً، فقد كان من عشاق رياضة الدراجات وكان يمارسها في أوقات فراغه، لقد قضينا الكثير من الوقت على دراجاتنا معاً عندما كنت يافعاً، وكان السبب في حبي للرياضة، تلك كانت بداية الطريق.

وأضاف: اليوم، أخوض ثالث موسم لي في الجولة العالمية، وأول موسم مع فريق الإمارات، لقد كان العام الماضي صعباً على الجميع، ولكنني نجحت في تقديم أداءٍ طيبٍ بعد انتهاء فترة الحجر وعودتنا إلى السباقات، فقد حققت الفوز في مرحلة من جولة فرنسا في أولى مشاركاتي في الجولة العالمية، كما أحرزت الميدالية البرونزية في بطولة العالم لسباقات الطرق.

وتابع هيرشي: كانت خطتي لهذا العام أن أبدأ الموسم ببطء بحيث أصل إلى كامل طاقتي في هذه الفترة، ومع انضمامي إلى فريق جديد، كنت بحاجة لبعض الوقت لكي أتأقلم مع الوضع، كان ذلك هدفي الأول لهذا الموسم، وقد بلغته بالفعل، إذ أن الاستقبال الحار الذي حظيت به جعلني أشعر بالألفة بسرعة، والآن إذ نقترب من أشهر الصيف، فإنني أضع نصب عينيّ أكبر سباق في العالم؛ جولة فرنسا، وآمل أن أواصل إنجازاتي في السباق بعد فوزي بمرحلة في سباق العام الماضي، لأحقق أداءً طيباً للفريق هذا الموسم.

وواصل: لقد خضت السباق ضد تادي بوجاتشار، وتابعت أداءه المتميز الذي قاده للفوز بالسباق في العام الماضي. واليوم، أخوض السباق إلى جانبه في الفريق نفسه، وإنه لمن دواعي الاعتزاز أن أشارك في جولة فرنسا رفقة تادي وبقية دراجي فريق الإمارات.

وختم هيرشي: أود أن أتوجه بالشكر إلى جميع المتابعين وعشاق رياضة الدراجات في دولة الإمارات على استقبالهم الحار لي، وإنه لمن دواعي الفخر أن أرتدي قميص الفريق وعلم الدولة في السباقات المقبلة.