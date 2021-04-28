حسام البدري: مجموعة «الفراعنة» في كأس العرب قوية



القاهرة (د ب أ)

قال حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري، إن المجموعة التي وقع بها فريقه في بطولة كأس العرب لكرة القدم والتي تستضيفها قطر في ديسمبر المقبل، قوية للغاية.

وأوقعت القرعة التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة، منتخب مصر في المجموعة الرابعة إلى جانب الجزائر والفائز من مباراة ليبيا والسودان، والفائز من مباراة لبنان وجيبوتي.

وقال البدري في تصريحات نقلها الحساب الرسمي للاتحاد المصري للعبة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه كان يتوقع أن يتواجد منتخب الجزائر إلى جانب مصر في المجموعة.

وأضاف أن المنافسة ستكون كبيرة في هذه المجموعة نظراً لرغبة الجميع في الظهور بمستويات كبيرة في هذه البطولة التي تقام قبل عام من كأس العالم الذي تستضيفه قطر.

وشدد البدري على امتلاك فريقه لعنصري الخبرة والشباب، مشيراً إلى أن تلك المجموعة من اللاعبين تحتاج إلى الوقت والعديد من المباريات والاحتكاك لتكوين منتخب قادر على المنافسة بقوة.