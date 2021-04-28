شباب الأهلي يُتوج بدرع دوري الخليج العربي تحت 21

معتصم عبدالله (دبي)

تُوج شباب الأهلي بدرع دوري الخليج العربي تحت 21 عاماً، بتعادله 1-1 أمام ضيفه النصر، على استاد مكتوم بن راشد في دبي، ضمن «الجولة 26» والأخيرة، ورفع شباب الأهلي الذي حسم اللقب منذ نهاية الجولة الماضية رصيده إلى 56 نقطة في الصدارة، مقابل 25 لضيفه النصر صاحب المركز الـ11.

وتسلم لاعبو الفرسان درع الدوري من حسن طالب المري عضو مجلس إدارة رابطة المحترفين رئيس اللجنة الفنية، بحضور إبراهيم عبد الملك نائب رئيس مجلس إدارة شركة شباب الأهلي لكرة القدم، وعيسى سبت المدير الرياضي في شباب الأهلي.

وأصبح شباب الأهلي الفريق السادس الذي يتوج بلقب دوري تحت 21 منذ انطلاقة نسخة 2008- 2009، وضمت القائمة الجزيرة 2008- 2009، العين 2009- 2010,2010- 2011,2011- 2012,2012- 2013,2013- 2014,2014- 2015، و2018- 2019، الشارقة 2015- 2016، الوحدة 2016- 2017، النصر 2017- 2018، وشباب الأهلي في الموسم الحالي 2020- 2021.

وافتتح عبدالعزيز محمد التسجيل لأصحاب الأرض من ركلة حرة في الدقيقة 51، وأدرك الضيوف التعادل بهدف عكسي للبديل سلطان فايز لاعب شباب الأهلي، والذي سجل بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 86.

وشهدت مباراة نهائي دوري 21 للمرة الأولى في ملاعب الإمارات تكليف أمل جمال بالمشاركة كحكم مساعد ثانٍ، إلى جانب أحمد فرحان الحمادي حكم ساحة، وحمدان محمد حكم مساعد أول، وسالم جمعة حكم رابع، وسعيد اليماحي مقيم حكام.

وفي بقية مباريات الجولة، تفوق العين على ضيفه حتا 3-0، ليحسم «الزعيم» وصافة ترتيب، برصيد 53 نقطة، مقابل 23 لحتا صاحب المركز الـ 12، وأنهى اتحاد كلباء مشواره في المركز الثالث، برصيد 51 نقطة، بفوزه على مضيفه الشارقة 3-1، فيما تراجع الشارقة إلى المركز الرابع برصيد 48 نقطة.

وخسر الوحدة «الخامس» برصيد 48 نقطة أمام ضيفه بني ياس «العاشر» برصيد 31 نقطة، وحسم الأخير المباراة لمصلحته بالفوز 5-2، وتغلب الجزيرة على مضيفه خورفكان 4-3، فيما حسم التعادل الإيجابي مباراة الظفرة والوصل 1-1، والتعادل السلبي مباراة عجمان والفجيرة.