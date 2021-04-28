الوصل يجدد عقد هيلمان حتى 2023



دبي (الاتحاد)

أعلن الوصل عن تجديد تعاقده مع مدربه البرازيلي أودير هيلمان حتى عام 2023، ويأتي ذلك لرغبة الإدارة في توفير الاستقرار للفريق، خاصة في ظل النتائج الجيدة التي يقدمها الوصل تحت قيادة هيلمان الذي تولى المسؤولية خلفاً للروماني لورينت ريجيكامب الذي تراجعت معه نتائج الفريق خلال توليه المسؤولية.

وكان هيلمان قد قاد الوصل مع بداية المرحلة السابعة عشرة من دوري الخليج العربي، وسبق لهيلمان تدريب فلومينينزي البرازيلي أواخر عام 2019، حيث قاد الفريق في 50 مباراة، حقق الفوز في 24 منها، وخسر 14، وتعادل في 12، كما قاد الفريق للحصول على كأس ريو ووصافة بطولة كاريكوكا، ويحتل الوصل المركز التاسع في ترتيب دوري الخليج العربي برصيد 34 نقطة.