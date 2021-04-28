سباق الجري يكتب مشهد الختام لـ «ند الشبا»

رضا سليم (دبي)

يسدل الستار مساء اليوم على منافسات النسخة الثامنة من دورة ند الشبا الرياضية بإقامة سباق الجري لمسافة 5 كيلومترات داخل مضمار ميدان، ليكون مسك ختام الدورة، التي تواصلت على مدار 16 يوماً من الحماس والإثارة والتنافس في 3 مسابقات، هي البادل تنس والدراجات الهوائية والجري المخصصة للهواة والمحترفين من جميع فئات المجتمع، وأقيمت منافساتها وفق الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات الرسمية بدبي، والبروتوكولات الرياضية الخاصة التي اعتمدها مجلس دبي الرياضي لجميع الرياضات.

ويضم السباق فئتين هما فئة الهواة المواطنين والمواطنات، والفئة المفتوحة للمقيمين من الرجال والسيدات، ولا يسمح فيها بمشاركة لاعبي الأندية وفرق الشرطة والقوات المسلحة والمدربين العاملين في هذه الجهات، كما لم يتم السماح بمشاركة لمن هم دون 18 سنة في جميع الفئات.

وكانت فعاليات الجري التي تمثل آخر المنافسات في برنامج ختا الدورة قد انطلقت الأربعاء بإقامة سباق 10 كيلومترات، الذي شارك فيه عدائين من مختلف الجنسيات والأعمار من المواطنين والمقيمين والرياضيين المحليين من داخل الدولة فيه فئات، وذلك ضمن عدة فئات وهي فئة الهواة للمواطنين والمواطنات، والفئة المفتوحة للرجال وللنساء، وشارك فيها لاعبو المنتخبات والأندية وفرق الشرطة والقوات المسلحة والمقيمين.