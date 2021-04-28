«المصارعة والجودو» يعدل موعد فحص الأحزمة

أبوظبي (الاتحاد)

وجه محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارعة والجودو بتعديل موعد برنامج فحص الأحزمة لموسم 2021، تجاوباً مع رغبة العديد من الأندية، وتحدد الموعد الجديد لاستلام استمارات الفحص في أول سبتمبر المقبل، وسيكون فحص الأحزمة في أشهر أكتوبر بدلاً من يوليو، وذلك مراعاة للظروف الحالية وإتاحة الوقت الكافي للمدربين واللاعبين ومن يهمهم الأمر. وكان الاتحاد قد شكل لجنة فنية لهذا الغرض، تكونت من عدد من الفنيين وضمت أشرف حسين (6 دان)، والحكم الدولي أحمد سليمان البلوشي (6 دان)، والدكتور سلام خطط مقرر اللجنة (4 دان)، على أن يتم تقديم استمارات الفحص باليد لعضو اللجنة الحكم الدولي أحمد البلوشي الذي سيكون جاهزاً للرد على استفسارات المتقدمين.

وأشارت استمارة التقديم إلى أن يكون المتقدم مقيداً في سجلات الاتحاد كلاعب أو مدرب أو حكم أو إداري، ومن شاركوا في مجال اللعبة لمدة عامين، وعليه اجتياز الفحص بنجاح، وتحددت فترات الأحزمة ما بين 6 شهور إلى 4 سنوات، والحاصلون على آخر حزام من خارج الدولة يجب عليهم إبراز الشهادة الأصلية لآخر حزامين.

وتضمنت الشروط والمعايير أن اللاعب شارك في البطولات المحلية، بما لا يقل عن 3 سنوات وشارك في 3 بطولات بكل موسم، ولفئة الرجال عليه أن يكون شارك في بطولة كل موسم، ويجب أن يجتاز الفحص بنجاح.