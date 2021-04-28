«مربع ذهب» بطولة مؤسسات الشارقة اليوم

الشارقة (الاتحاد)

تقام اليوم مباراتا نصف نهائي البطولة 22 للهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية لكرة القدم بالشارقة، حيث يلتقي دائرة الخدمات الاجتماعية المرشح الأقوى للقب مع الإدارة العامة للدفاع المدني، وجاء تأهل الخدمات الاجتماعية متصدراً المجموعة الأولى بـ«العلامة الكاملة»، بينما تأهل الدفاع المدني وصيفاً للمجموعة الثانية وله 7 نقاط. ويتقابل دائرة التخطيط والمساحة مع مجلس الشارقة للتعليم في مباراة خارج التوقعات، وصعد التخطيط متصدراً المجموعة الثانية بـ 7 نقاط، بينما تأهل التعليم وجاء في المركز الثاني للمجموعة الأولى بفارق الأهداف عن هيئة الطرق والمواصلات. وأشاد عبد الرحمن الهامور رئيس اللجنة الرياضية لنادي موظفي حكومة الشارقة، بالمستوى الفني والمنافسة القوية بين الفرق المشاركة، مؤكداً أن هذه البطولات تزيد من الترابط والتواصل بين موظفي حكومة الشارقة، خلال منافسات أخوية في رمضان المبارك، مشيراً إلى أن إدارة نادي موظفي حكومة الشارقة سعت لتوفير كافة سبل النجاح لتحقق البطولة نجاحاً غير مسبوق.