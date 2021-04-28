ماتافز وسالم صالح ينافسان على لقب أجمل هدف في «الأبطال»

أبوظبي (وام)

رشح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، هدفي لاعب الوحدة تيم ماتافز الذي سجله في مرمى بيروزي الإيراني، وسالم صالح لاعب الشارقة في شباك القوة الجوية العراقي، ضمن أفضل أهداف الجولة الخامسة، من دور المجموعات، في دوري أبطال آسيا التي تقام حالياً بنظام التجمع لكل مجموعة.

وأكد الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي أن بيروزي دخل المباراة أمام الوحدة وهو يبحث عن تحقيق الفوز الخامس على التوالي، إلا أن كان له رأي آخر، من خلال الفوز 1-0.

وجاء الهدف في الدقيقة الخامسة بتوقيع السلوفيني تيم ماتافز الذي شق طريقه داخل منطقة الجزاء، عبر مراوغة أكثر من لاعب، قبل أن يسدد بقوة في سقف المرمى.

وعن هدف سالم صالح، أكد الموقع الرسمي في تقريره الموسع، أن الشارقة فاز على القوة الجوية 3-2، وأن الهدف الثاني لـ «الملك» جاء بواسطة سالم صالح الذي تابع تمريرة خالد باوزير العرضية المتقنة، وسدد بيسراه من كرة نصف طائرة في المرمى.

وينافس ماتافز وسالم صالح في الفوز بالتصويت على أفضل هدف في الجولة، محمد داوود لاعب الشرطة العراقي في الدحيل القطري، وهدف لوسيانو فيتو لاعب الهلال السعودي في مرمى آجمك الأوزبكي، وهدف عبدالعزيز نداي لاعب الوحدات الأردني أمام النصر السعودي.