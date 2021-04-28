«مرضية» تكسب ناموس الإيذاع المفتوح في مهرجان الوثبة

محمد سيد أحمد، عبدالله عامر (الوثبة)

تصدرت «مرضية» لمحمد حمد سالم سليم الكتبي منافسات أول أشواط فئة الإيذاع على أرضية ميدان الوثبة ضمن منافسات اليوم الخامس لمهرجان الوثبة لأبناء القبائل، وأستطاعت أن تكسب ناموس الشوط الأول الخاص بالإيذاع المحليات بعد أن قطعت مسافة الشوط بزمن قدره 9:09:3، وركضت المطايا على مدار 15 شوطاً شهدت مشاركة كبيرة لملاك الهجن من أبناء الدولة وإخوانهم أبناء دول مجلس التعاون الخليجي. وفي الشوط الثاني للإيذاع أبكار مهجنات كسبت «فيافي» لحمد راشد غدير الكتبي المركز الأول بعد أن أنهت المسافة بزمن قدره 9:07:3، وفي الشوط الثالث للإيذاع جعدان محليات فاز «العابر» لعوض عبيد حمد الوهيبي بناموس الشوط بعد أن أنهى المسافة بزمن قدره 9:11:7، وأهدى «منذر» مالكه محمد عبدالله بالحب العامري المركز الأول في الشوط الرابع وبزمن قدره 9:10:8، وفي الشوط الخامس كانت «شقراء» لسعيد حميد محمد الجحافي أول الواصلات لخط الختام محققة المركز الأول وناموس الشوط بزمن قدره 9:15:1، وفي الشوط السادس خطفت «الكايدة» لمهير علي راشد سويلم الكتبي المركز الأول وبزمن قدره 9:13:1، وفي الشوط السابع طار «مهاجر» لسعيد أحمد سعيد حلوة الكتبي مع المركز الاول والناموس بعد أن أكمل مراحل السباق بتوقيت قدره 9:11:3، وفي الشوط الثامن كان الموعد مع «الواضح» لسهيل سعيد ذويب العامري محققاً المركز الأول وناموس الشوط بزمن قدره 9:13:4، وفي الشوط التاسع فازت «سلهودة» لعبدالله بالطير العامري بالمركز الأول بعد أن قطعت المسافة بزمن قدره 9:13:0، وفي الشوط العاشر خطفت «الذيبة» لسلطان حمد مطر عميره الشامسي المركز الأول وأنهت مراحل الشوط بتوقيت قدره 9:03:9، وفي الشوط 11 وصلت «العبية» للرملي حمد راعي الشيجة في المركز الاول وبزمن قدره 9:13:6، وفي الشوط 12 كسب الذيب لعبدالله عبيد الطماطم العامري المركز الأول وبتوقيت قدره 9:14:6، وأهدى الصيرمي مالكه راشد يعروف عامر الهاشمي ناموس الشوط 13 بعد وصوله في المركز الاول بزمن قدره 9:05:6، وفي الشوط 14 تصدرت طماعة لمحمد سعيد عبيد المزروعي مراحل الشوط بزمن قدره 9:07:8، وفي آخر أشواط اليوم الخامس من مهرجان الوثبة لأبناء القبائل والشوط 15 كان الموعد مع حربة لمحمد عبدالله معضد النيادي محرزة المركز الأول وبزمن قدره 9:14:3، حصل جميع الفائزين بالأشواط إلى صاحب المركز العاشر على جوائز نقدية قيمة.