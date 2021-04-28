«كورونا» تداهم أبوجبل

القاهرة (د ب أ)

أعلن نادي الزمالك المصري لكرة القدم، عن إصابة حارس مرمى الفريق محمد أبو جبل بفيروس كورونا المستجد.

وقال محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، اليوم «الأربعاء»، إن المسحة التي خضع لها أبو جبل جاءت إيجابية.

وأضاف أن اللاعب يخضع للعزل المنزلي مع تلقي بروتوكول العلاج المتبع في الفترة الحالية.

وأوضح أسامة أن اثنين من العاملين بغرف الملابس تعرضا للإصابة بـ«كورونا»، ويخضعان حالياً للعزل المنزلي.

ويستعد الزمالك للقاء المقاولون العرب غداً «الخميس» في الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 39 نقطة، بعد خوضه 17 مباراة، بفارق ثلاث نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني، والذي خاض 15 مباراة، فيما يحتل المقاولون العرب المركز الثالث عشر برصيد 18 نقطة.