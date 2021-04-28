مرسيليا يؤيد تخفيض «ليج 1»

مرسيليا (أ ف ب)

يفضّل رئيس نادي مرسيليا الفرنسي بابلو لونجوريا تقليص عدد أندية دوري الدرجة الأولى في كرة القدم من 20 إلى 18، لرفع قيمة المنافسة والإثارة.

وقال لونجوريا في مؤتمر صحفي في ملعب فيلودروم «أعتقد أن المستقبل يمرّ في تقليص عدد الأندية في البطولات، يجعلها أكثر جاذبية، سيكون دوري الدرجة الأولى أكثر إثارة إذا قلصنا عدد الأندية ورفعنا مستوى التنافسية».

وتابع الإسباني «يجب أن نفكر في مستقبل كرة القدم، نخوض مباريات كثيرة واللاعبون هم العناصر الرئيسة، شاهدتهم في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والمباريات الأخيرة في البطولات المحلية، اللاعبون يجدون صعوبة في اللعب، في بعض فترات هذا الموسم، خاض اللاعبون 3 مباريات في أسبوع مع منتخباتهم، في بطولات أخرى لعبوا حتى أغسطس، يجب أن نحترمهم».

وقال لونجوريا «أعتقد أنه في السنوات الأخيرة، كان الدوري الألماني (18 نادياً) الأكثر إثارة للاهتمام، بطولة مفتوحة وجاذبة، أعتقد أنه سيكون الاتجاه الطبيعي في البطولات الخمس الكبرى، ما عدا إنجلترا، لأنهم لا يتحدثون عن هذا الأمر»، مشيراً إلى الاتجاه نحو تقليص عدد اللاعبين في الأندية.

ويحتل مرسيليا المركز السادس راهناً في الدوري الفرنسي، بفارق 18 نقطة عن ليل المتصدر.