3 صفقات جديدة لـ «الملك»

علي معالي (الشارقة)



أعلن الشارقة رسمياً التعاقد مع ماجد راشد «20 عاماً» لاعب وسط اتحاد كلباء، بجانب عبدالله كاظم «24 عاماً» قادماً من حتا، وخليل خميس «28 عاماً» من الفجيرة، في صفقات انتقال حر، ليدافعوا عن ألوان «الملك» ابتداءً من الموسم الجديد، ويعتبر التعاقد مع الثلاثي المواطن أول خطوات تدعيم الفريق للموسم 2021 - 2022، وحرصت الإدارة على إتمام الصفقات من وقت مبكرٍ، بعد نجاحها في تمديد التعاقد مع 6 من نجوم الفريق الحاليين في تشكيلة الفريق الأول.

ويعتبر ماجد راشد من اللاعبين الصاعدين بقوة في مركز الوسط المدافع، وهو لاعب مثّل الدولة في مختلف المنتخبات السنية، حتى وصل إلى المنتخب الأولمبي، والذي يعتبر من عناصره الأساسية رغم صغر سنه، وظهر بمستوى لافت في دوري الخليج العربي خلال الموسم الحالي، ومن المؤثرين ضمن تشكيلة «النمور»، حيث ظهر في التشكيلة الأساسية 22 مباراة وسجل هدفاً.

وشارك خليل خميس مع الفجيرة في 19 مباراة، فيما لعب عبدالله كاظم القادم من حتا 15 مباراة.