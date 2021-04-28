«نسخة خاصة» من كأس التسامح للكريكيت

بوظبي (الاتحاد)

في إطار احتفالات وزارة التسامح والتعايش مع عمال الإمارات باليوم العالمي للعمال تنظم الوزارة بعد غد «الجمعة»، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي وأبوظبي للكريكيت، نسخة خاصة من كأس التسامح للكريكيت، بحضور ورعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان عضو مجلس الوزراء وزير التسامح والتعايش، حيث تنطلق الاحتفالية تحت شعار «الأمل المتجدد» مساء الجمعة المقبل بين الأبطال الحائزين على اللقب العام الماضي، ويمثلهم فريق «لابوتيل» من قرية العتيبة للعمال، وفريق وإيست ايست يونايتد ممثلين لمدينة تصاميم العمالية، إضافة إلى عدد كبير من الفعاليات المصاحبة التي تهدف إلى تعزيز الأمل وإعلاء قيم التسامح والتعايش، في رسالة تضامن ودعم وتشجيع من كافة فئات المجتمع وقياداته إلى عمال الإمارات، اعترافاً بدورهم الكبير في النهضة الشاملة التي تعيشها إماراتنا الحبيبة.

وأكدت وزارة التسامح والتعايش أن هذا الاحتفال يعبر عن التقدير العميق لعمال الإمارات وجهودهم وتضحياتهم، من أجل نهضة وتنمية المجتمع الإماراتي بمختلف فئاته، مؤكدة أن الاحتفال يستمر ليوم واحد يلتزم خلاله كافة المشاركين والمنظمين واللاعبين، وممثلي العمال بكافة الإجراءات الاحترازية الصحية والجسدية، التي أقرتها الدولة في مواجهتها الشاملة لجائحة كورونا، وثمنت وزارة التسامح والتعايش الجهود التي بذلها شركاء الوزارة من القطاع الخاص، الذين حرصوا على دعم هذه الاحتفالية، ومنهم مجموعة اللولو وفي بي إس للرعاية الصحية، ومجموعة جاشنمال، الذين بذلوا جهوداً مقدرة في مراحل الإعداد والتنفيذ لهذه الاحتفالية، التي تبرز القيم الإنسانية الراقية للمجتمع الإماراتي.