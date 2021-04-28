الانتخابات تهدد مارسيلو بالغياب عن مواجهة تشيلسي!

مراد المصري (دبي)

يواجه البرازيلي مارسيلو لاعب ريال مدريد الحاصل على الجنسية الإسبانية خطر الغياب عن مواجهة فريقه أمام تشيلسي الإنجليزي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد اختياره بطريقة عشوائية للعمل في إحدى اللجان الانتخابية لمدينة مدريد خلال الأسبوع المقبل.

وكشفت صحيفة «موندو» الإسبانية عن أن «الملكي» يسابق الزمن لإلغاء قرار استدعاء، فيما يحاول النادي إيجاد مخرج، منها سفر اللاعب في يوم المباراة، إلا أن ذلك يصطدم بعقبات كبيرة، أبرزها البروتوكول الخاص بفيروس كورونا المطبق في المملكة المتحدة.

مارسيلو حصل على جواز السفر الإسباني عام 2011، حيث يحتاج البرازيليون إلى عامين، من أجل تقديم طلباتهم للحصول على الجنسية الإسبانية، وهو الذي انضم إلى ريال مدريد في موسم 2006 - 2007، ويُعد خيار الحصول على جواز أوروبي مهماً، لأنه يسمح للاعبين من خارج «القارة العجوز» بإمكانية تسجيلهم كلاعبين محليين في سجلات الأندية، لكن له تبعات تتعلق بالضرائب والقيام بواجبات المواطنة، مثل المشاركة بالعمل في الانتخابات المحلية.

ريال مدريد يركز في الوقت الحالي على تجهيز الفرنسي فيرلاند ميندي الذي بات قريباً من التغلب على إصابته التي أبعدته عن المباريات طوال الفترة الماضية، لكي يشغل مركز الظهير الأيسر في حال غياب مارسيلو.