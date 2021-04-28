مارفيك يتمسك بالمشاركة في كأس العرب بالمنتخب الأول

معتز الشامي (دبي)

أبدى الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة الهولندي مارفيك، ارتياحه من نتائج قرعة بطولة كأس العرب، التي تقام تحت إشراف «الفيفا» في ديسمبر المقبل، وأوقعت «الأبيض» ضمن المجموعة الثانية إلى جانب تونس وسوريا، بالإضافة إلى الفائز من مواجهة الدور التمهيدي التي تجمع بين اليمن وموريتانيا.

ويرى الجهاز الفني أن البطولة محطة مهمة، في مسيرة إعداد المنتخب، وتثقل «الأبيض» بفضل الاحتكاك بمدارس فنية مختلفة، ومواجهة القوى العربية الكبرى، خاصة في قارة أفريقيا.

وتفيد المتابعات أن الجهاز الفني بقيادة مارفيك تمسك بضرورة المشاركة في كأس العرب في ديسمبر المقبل، على عكس ما تردد عن احتمالية المشاركة بمنتخب الرديف أو الصف الثاني، غير أن لجنة المنتخبات فضلت تأجيل الحديث بشكل أكثر عمقاً عن البطولة، وكيفية الاستعداد لها، لما بعد انتهاء مشوار التصفيات الآسيوية المشتركة، والتي يدخلها «الأبيض» بالبطولة المجمعة في دبي خلال يونيو المقبل، حيث يحتاج منتخبنا إلى التأهل للمرحلة الثالثة أولاً، وتحقيق الهدف الأهم للمرحلة الحالية، وبعد ذلك وضع التصور الكامل لتحضير المنتخب الوطني للمرحلة الثالثة من التصفيات.

وأشارت المتابعات إلى أن جلسة الإعداد لمستقبل «الأبيض» وباقي مشواره في التصفيات، ستكون في يوليو المقبل، وتشهد تحديد متطلبات التصفيات للمرحلة الثالثة بعد إجراء القرعة المتوقع أن تكون في الشهر نفسه، ومن ثم تحديد طلبات الجهاز الفني وفترة التجمعات، وتوقيتات المعسكرات والتجمعات الخارجية، حيث يتوقع أن يكون هناك معسكر أوروبي لـ «الأبيض» في أغسطس المقبل، استعداداً لتصفيات سبتمبر، وهو ما تم تأجيله بالكامل لما بعد انتهاء مشوار التصفيات التي تقام في دبي للفترة من 3 إلى 15 يونيو المقبل، فيما تدرس لجنة المنتخبات تقديم تجمع المنتخب في مايو المقبل لمدة 48 ساعة، ليكون 15 بدلاً من 17 مايو، كما كان مقرراً سابقاً.

وعلى الجانب الآخر، تسببت جدولة كأس العرب في ديسمبر المقبل، في غموض مصير بطولة غرب آسيا للمنتخبات، والمفترض أن تستضيفها الإمارات، في ديسمبر المقبل، أو في يناير 2022، حيث طرح اتحاد غرب آسيا أكثر من مقترح، منها إقامتها بطريقة البطولة المجمعة، أو بنظام التجمع أيضاً ولكن في أكثر من دولة، وربما يتم إقرار إقامة البطولة، ولكن بمشاركة المنتخبات الأولمبية، وليس الأولى التي تخوض كأس العرب التي يوليها «الفيفا» اهتماماً كبيراً.

من جهته، عبر يوسف حسين نائب رئيس اتحاد الكرة، رئيس لجنة المنتخبات عن ارتياحه من وقوع المنتخب في قرعة متوازنة في كأس العرب، مشيداً بقيمة البطولة التي تمثل إضافة فنية لكافة المنتخبات، ولفت إلى أنها تفيد المنتخب في مشوار تحضيراته للمرحلة المقبلة.

وأوضح أن الجهاز الفني لديه الرؤية نفسها لقيمة البطولة فنياً، وللفوائد التي يمكن أن يحققها المنتخب.

وشدد يوسف حسين على أن لجنة المنتخبات لم تناقش أي تفاصيل تتعلق بالبطولة مع جهاز المنتخب، وذلك لأن الجهاز يضع كل تركيزه حالياً في مشوار التصفيات الذي ينطلق يونيو المقبل، وقال: لا نرغب في تشتيت مارفيك، ومستقبلاً ستكون هناك جلسة نقاش حول خطط الإعداد للمرحلة التالية، ولكن حالياً فإن الكل يضع تركيزه على مواجهة مباريات المرحلة الثانية التي تستضيفها دبي.