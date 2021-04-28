الشارقة.. البحث عن «قياسية جديدة» في «الأبطال»

علي معالي (الشارقة)

رقم قياسي جديد ومهم يبحث عنه الشارقة، عندما يلتقي تراكتور الإيراني، غداً «الخميس»، ضمن الجولة السادسة والختامية لمنافسات المجموعة الثانية، بدوري أبطال آسيا لكرة القدم، وهو الاستمرار في عدم الخسارة، خاصة أن «الملك» هو الوحيد من بين الفرق المتصدرة للمجموعات الخمس الذي لم يخسر أي مباراة، وهناك شبه كبير بين الشارقة وتراكتور، حيث إنهما لم يخسرا حتى الآن، ولكن الفارق أن «الملك» يقبض على القمة، وضمن التأهل إلى دور الـ 16، بعد أن وصل إلى «النقطة 11»، وهو ثاني أعلى رصيد من النقاط بين أندية القارة المتصدرين للقمة بعد بيروزي الإيراني «وصيف النسخة الأخيرة» برصيد 12 نقطة، وهما الفريقان الوحيدان اللذان ضمنا رسمياً التأهل إلى دور الـ 16.

ويقف عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة بين «نارين» قبل لقاء الليلة، إما البحث عن أرقام قياسية جديدة لفريقه، وهذا يتطلب الدفع بـ «القوة الضاربة»، وهو طموح يدفع إلى «الإغراء» من أجله، بأن النتيجة الإيجابية تجعل «الملك» الأول في الصدارة بالقارة من دون خسارة في مرحلة المجموعات، أو أنه يمنح البدلاء الفرصة للمشاركة بعد ضمان التأهل، ويعطي لاعبيه الأساسيين قسطاً من الراحة، قبل العودة لمنافسات الدوري المحلي قريباً.

وكان الشارقة قد تعادل في مباراة الذهاب مع تراكتور سلبياً في مباراة كانت نسبة الاستحواذ لـ «الملك» 48%، مقابل 52% للفريق الإيراني، والمباراة تعد الثانية في مشوار الفريقين معاً على المستوى القاري، ورقم 18 للشارقة خلال مشاركاته الآسيوية، وحقق 10 انتصارات، وخسر 5 مرات، وتعادل 3 مرات.

والفرصة متاحة الليلة، لأن يشارك البرازيلي إيجور كورونادو منذ البداية بعد ظهوره لمدة 30 دقيقة فقط، خلال المباريات السابقة، لعدم اكتمال شفائه بالدرجة الكافية، كما أنها فرصة أيضاً في حال مشاركة خالد باوزير وسالم صالح، لتأكيد كفاءتهما في التهديف، حيث إنهما يتصدران قائمة «الملك» برصيد 3 أهداف لكل منهما.

وأهمية المباراة بالنسبة لتراكتور أنها الأمل الأخير في أن يكون من ضمن أفضل فرق الوصافة، على أمل الصعود إلى دور الـ 16.