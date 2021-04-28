تين كات: الوحدة يرفض «مخاطرة النقطة»!



محمد سيد أحمد (أبوظبي)

أكد الهولندي تين كات مدرب الوحدة، أن فريقه لن يخاطر باللعب على التعادل، والحصول على «نقطة» أمام جوا الهندي، غداً «الخميس» في ختام المجموعة الخامسة بدوري أبطال آسيا، وشدد على أن فريقه يسعى للفوز في المباراة، وضمان تأهله إلى دور الـ16 من البطولة.

وقال: للمرة الأولى نخوض مباراة في ظروف أفضل، وبعد وقت كافٍ من موعد الإفطار، لدينا غيابات ولكن الجيد أن المنافس يعيش الظروف نفسها، ونتوقع مواجهة صعبة، خاصة أن جوا يبحث عن فوز أول ينهي به مشاركته، ويفعل كل شيء من أجل ذلك.

وأضاف: نطبق نظام الفقاعة الطبية منذ وصولنا إلى الهند قبل 3 أسابيع، وبالطبع الأمر سهل، لذلك نتطلع إلى المباراة الأخيرة، والأهم بالنسبة لنا هو التأهل، ولا يهم نتيجة المباراة التي تسبقنا بين بيروزي والريان، وإن خدمتنا الظروف، واستطعنا التأهل بالمركز الأول، سيكون رائعاً، لكن تركيزنا على مباراتنا، وكيفية الانتصار فيها فقط.

من جهته، قال لوكاس بيمينتا مدافع الوحدة: المباراة لن تكون سهلة، خصوصاً أن جوا يسعى لانتصار أول له، وهو فريق جيد، وهدفنا النقاط الكاملة، ونقاتل للحصول عليها، وننفذ توجيهات المدرب للتعامل مع جميع السيناريوهات المحتملة، والفريق يلعب أسرة واحدة، ونقاتل معاً ونحقق الانتصار ونعود إلى أبوظبي ومعنا بطاقة التأهل.