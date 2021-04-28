الوحدة يطمح إلى التأهل الآسيوي بـ «النقطة 13»

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

يرفع الوحدة شعار «لا بديل عن العلامة الكاملة»، عندما يواجه جوا الهندي غداً «الخميس» ، بحثاً عن الفوز الرابع على التوالي، والوصول إلى «النقطة 13»، ليضمن تأهله إلى دور الـ16، في ختام منافسات المجموعة الخامسة بدوري أبطال آسيا، ويملك جوا 3 نقاط، وخرج من السباق رسمياً، ويلعب من دون أي ضغوط، ومع ذلك فإنه يطمح إلى منح الكرة الهندية أول انتصار في البطولة.

وتسبق مباراة الوحدة وجوا، مواجهة بيروزي الإيراني المتصدر بـ «12 نقطة»، والريان القطري الذي يحتل المركز الأخير بـ «نقطتين»، ويتأهل إلى دور الـ16 صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ستة أندية تحصل على المركز الثاني في المجموعات العشر بالمسابقة.

يعيش «العنابي» تحديات وظروفاً صعبة، منها غياب إسماعيل مطر، وعبد الله أنور وعبد الله الكربي، ومنصور الحربي للإيقاف، بجانب إرهاق عدد كبير من اللاعبين، نتيجة خوض 5 مباريات في 12 يوماً فقط، ولا شك أن عودة «الثنائي» أحمد راشد وخميس إسماعيل من الإيقاف تدعم صفوف «أصحاب السعادة» كثيراً في المباراة، التي يجب على الوحدة الفوز بها بالدرجة الأولى، رغم أن نقطة «كافية» له لحجز مقعد في الدور الثاني، ضمن أفضل 6 فرق من أصحاب «الثواني» في المجموعات الـ10، بجانب أنه يدخل المواجهة وهو يعرف نتيجة طرفي المجموعة الأخرى، والتي يتمنى أن يُحدث فيها الريان مفاجأة بالفوز على الفريق الإيراني الذي ضمن تأهله، لكنه يسعى للتمسك بالصدارة.

وهذه المواجهة هي الثانية بين الوحدة وجوا في تاريخ مشاركاتهما في البطولة، بعد لقاء الفريقين بالجولة الثانية من مباريات المجموعة، والذي انتهى بالتعادل السلبي، غير أن الوحدة أصبح يدرك جيداً قدرات المنافس التي كان يجهلها في المباراة الأولى بينهما، ورغم ظروفه فإن «العنابي» بقيادة المدرب تين كات لديه الأسلحة التي يمكنها أن تحقق المطلوب، خاصة في الهجوم بوجود عمر خريبين وخليل إبراهيم وتيم ماتافز اللذين يقع عليهم عبء كبير في قيادة الفريق إلى الانتصار،