ختام دوري الإمارات لونجين للقفز في ضيافة «الشارقة للفروسية»

الشارقة (الاتحاد)

تختتم منافسات النسخة التاسعة لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز على ميادين نادي الشارقة للفروسية، بإشراف اتحاد الفروسية ورعاية لونجين، وبالتعاون مع نادي الشارقة للفروسية والسباق، وهي المنافسات التي يحتضنها النادي للأسبوع الثاني على التوالي، ويتألف حفل ختام الدوري من 14 منافسة تقام على مدى يومين، وتنطلق عصر غد «الخميس» بميدان الصالة المغطاة بمركز الشارقة للفروسية، وتختتم مساء الجمعة على الميدان الرملي الخارجي.

ويتنافس في ختام الدوري فرسان وفارسات قفز الحواجز المنتسبين إلى أندية ومراكز الفروسية بالإمارات، وتضم قوائم المشاركين أفضل 10 مراكز لكل فئة في بطولة الإمارات لقفز الحواجز، و30 فارساً من أصحاب أفضل النقاط في كل فئة، وجرى تجميعها خلال مشاركاتهم في منافسات الدوري خلال الموسم.

وتقام فعاليات ختام الدوري في يومين للتخفيف على الفرسان والخيول بسبب وباء كورونا، وما فرضه من إجراءات وقائية واحترازية، وتباعد اجتماعي يتوجب على الجميع التقيد به طيلة وقت المنافسات، والتي خصص شوطان منها لكل فئة من الفئات السبع، ويتم تحكيمها بقوانين خاصة بها، وتحسم مراكزها باحتساب نتائج الفرسان في اليومين، في حين كانت تقام منافسات الختام في الدورات السابقة على مدى ثلاثة أيام، وتحسم نتائجها عبر ثلاثة منافسات لكل فئة.

وتقام على ميدان الصالة المغطاة 10 منافسات، والأربع الأخرى ستجرى على الميدان الرملي الخارجي خلال الفترة المسائية مع تحسن درجات الحرارة، وتمكن الفرسان والخيول من تقديم الأفضل ميدانياً، منافسات اليوم منها منافستين للفرسان من فئة الأشبال، الأولى بالصالة المغطاة من جولة واحدة على حواجز «105 سم»، وتتبعها منافسة لفئة المبتدئين بذات المواصفات وعلى نفس الارتفاع، وبعد الإفطار في السابعة والنصف تتواصل منافسات الجولة الواحدة لفئة الناشئين على حواجز «130 سم»، ولفرسان الفئة الوسطى والمستوى الاول على نفس الارتفاع، ولفئة المستوى الأول على حواجز «140 سم»، في حين تنطلق في الثامنة مساء على الميدان الخارجي منافسة لفئة «الجونيورز» على حواجز «120 سم»، وتليها منافسة لفرسان المستوى الثاني على حواجز «115 سم».

منافسات اليوم الثاني تبدأ في الرابعة عصراً على ميدان الصالة المغطاة بمنافستين من جولة واحدة مع جولة تمايز للفرسان من فئة الأشبال والمبتدئين، وتتوالى منافسات الختام ابتداءً من السابعة والنصف مساء، بمواصفات الجولتين لفئة الناشئين على حواجز «135 سم»، وتليها ختام الفئة الوسطى «الشباب» من جولتين على حواجز «135 سم»، وبمواصفات الجولتين لنهائي فئة المستوى الأول على حواجز «145 سم»، في حين تتواصل على الميدان الخارجي منافسة ختام فئة «الجونيورز» من جولتين على حواجز «125 سم»، والختام بمنافسة فرسان المستوى الثاني من جولتين على حواجز يبلغ ارتفاعها «120 سم».

يبلغ مجموع جوائز ختام الدوري 315 ألف درهم، ويتم تتويج الفائزين بالمراكز الستة الاولى على النحو التالي، لفئة الأشبال بمبلغ 15 ألفاً، والمبتدئين بمبلغ 20 ألفاً، وفرسان فئة المستوى الثاني 35 ألفاً، وفئة الجونيورز 30 ألفاً، وجوائز فئة الناشئين 35 ألفاً، والفئة الوسطى «شباب» 50 ألفاً، وجوائز فئة فرسان المستوى الأول 130 ألف درهم.

يمثل اتحاد الفروسية في منافسات نهائي الدوري حسام زميت، ويترأس لجنة التحكيم خليل إبراهيم، بمعاونة سبعة محكمين، ويصمم مسارات المنافسات تيدور شيتانوف بمعاونة 3 مصممين، ويشرف علي مهاجر على الميادين بمعاونة ثلاثة مشرفين، ومن المنتظر أن يتواصل نشاط قفز الحواجز خلال فصل الصيف بجانبيه المحلي والدولي مع صعوبة سفر الفرسان والخيول إلى دول أوروبا التي ما زالت تعاني من تبعات كورونا وموجاته المتقلبة، في الوقت الذي تتوفر فيه في العديد من أندية الفروسية بالإمارات صالات مكيفة الهواء وعلى درجة عالية من الجودة والسعة، أضف إلى ذلك حجم الكوادر التحكيمية والفنية بالدولة والقادرة على إدارة أفضل المنافسات المحلية والدولية.