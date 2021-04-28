بنزيمة.. «أرقام جديدة» في «مباراة تاريخية»

مراد المصري (دبي)

عاش الفرنسي كريم بنزيمة ليلة خاصة، في دوري أبطال أوروبا، واصل خلالها تحطيم الأرقام، عندما سجل هدفاً في شباك تشيلسي الإنجليزي، في ذهاب نصف النهائي، ليؤكد موقعه في سجلات التاريخ الكروية، رغم ما يرافق مسيرته من جدل مستمر، حيث نجح في معادلة راؤول جونزاليس، في المركز الرابع على لائحة هدافي المسابقة الأوروبية، برصيد 71 هدفاً، بعدما أحرز هدف «الملكي» في المباراة التي انتهت 1-1.

كريم بنزيمة المعروف بين الجماهير العربية باسم «أبو إبراهيم» أصبح خامس لاعب فقط في تاريخ دوري بطال أوروبا يسجل 20 هدفاً أو أكثر في الأدوار الإقصائية، كما أنه أكد خروجه من «جلباب» كريستيانو رونالدو، بعدما أحرز 15 هدفاً في دوري الأبطال، منذ رحيل البرتغالي عن ريال مدريد مقابل 14 هدفاً سجلها «الدون» مع يوفنتوس الإيطالي في هذه المسابقة خلال المدة نفسها.

أصبح كريم بنزيمة أكبر لاعب عمراً في تاريخ ريال مدريد يسجل هدفاً في نصف النهائي في 33 عاماً و129 يوماً، متفوقاً على رونالدو الذي سجل في هذا الدور مع الريال وسنه 32 عاماً و86 يوماً في 2017، واللافت أن جميع أهداف بنزيمة الـ 71 ليس بينها أي هدف من ضربات جزاء.

من جانبه، كان كريستيان بوليسيتش مهاجم تشيلسي على الموعد مع حدث خاص في المباراة، بعدما أصبح أول أميركي في التاريخ يسجل في شباك ريال مدريد في جميع البطولات الرسمية.