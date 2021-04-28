تورونتو يتعاقد مع «تمساح»!



مراد المصري (دبي)

تشهد تدريبات الفرق الكروية حالات مختلفة من اقتحام الجماهير أحياناً لها، في محاولة الوصول إلى اللاعبين والتقاط الصور التذكارية، إلا أن الأمر اتخذ منحى مختلفاً بالكامل، بعدما اقتحم «تمساح» تدريبات فريق تورونتو في فلوريدا الأميركية، حيث تفاجئ لاعبو الفريق الذي يشارك في الدوري الأميركي للمحترفين، بالضيف الغريب خلال الحصة التدريبية الصباحية.

قام تورونتو بنشر صور ومقطع فيديو يوثق تلك اللحظات، لتواجد التمساح في أرضية التدريبات، وسط تفاعل ودهشة كبيرة من اللاعبين، كما قام النادي تخطى الأمر بنقله إلى درجة مختلفة من الفكاهة، بعدما أعلن عن تعاقده مع التمساح على سبيل الإعارة، وأطلق عليه اسم «ألي التمساح»، وقام بتصميم عبارة ترحيبية به في منصات التواصل الاجتماعي.

تفاعلت جماهير تورونتو بشكل كبير مع الواقعة، ورحبت بدورها بالتمساح الذي يبدو أنه من المعجبين بالفريق المتوج بلقب الدوري الأميركي عام 2017 .

تورونتو يقيم تدريباته في فلوريدا بسبب الإجراءات الصحية المشددة في كندا بالوقت الحالي بسبب جائحة كورونا، حيث يشارك الفريق في الدوري الأميركي للمحترفين لكرة القدم.

سبق وأن قامت الحيوانات باقتحام مباريات لكرة القدم، وأشهرها القطط والكلاب والسناجب، وغيرها في حوادث طريفة في عالم كرة القدم.