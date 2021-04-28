العواني: مهرجان دلما يعزز منجزات المسيرة التراثية البحرية

أبوظبي (الاتحاد)

توجه عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي بالشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تثميناً لدعمه السخي ورعايته المتواصلة لمهرجان دلما البحري الرابع، مشيراً إلى أن اهتمام سموه ودعمه الدائم السبب الرئيسي وراء ما يتحقق من إنجازات على صعيد التراث البحري في السنوات الماضية. وقال: إن الحرص على تنظيم المهرجان في ظل إجراءات احترازية مشددة وتدابير وقائية محكمة، ماهي إلا دلالة على اهتمام القيادة الرشيدة على دعم التراث البحري ورواده وتعزيز تفاعل الأجيال بمسيرته التاريخية، وإعلاء شأن سباقات المحامل الشراعية، ما يواكب الجهود الوطنية البارزة التي تبذلها الدولة في مرحلة التعافي من أجل العودة التدريجية للحياة الطبيعية.

وأكد أن مجلس أبوظبي الرياضي يولي أهمية كبيرة لدعم مهرجان دلما البحري الرابع، وتسخير جميع الإمكانيات لتحقيق المزيد من النجاحات لرياضة أبوظبي وللتراث البحري، وذلك انطلاقاً من رؤية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي وحرصه على دعم مسيرة الرياضات التراثية، ونقل مفهومها وأهدافها ومسيرتها الرائدة لأجيال الحاضر. وأضاف: «إن تنظيم مهرجان سباق دلما للمحامل الشراعية لمسافة 80 ميلاً، للمرة الرابعة على التوالي في الجزيرة ذات المكانة التاريخية ومركز اللؤلؤ والصيد والغوص على مستوى دول مجلس التعاون الخليج العربي، إلى جانب الجوائز المالية الكبيرة المرصودة للفائزين، يؤكد على اهتمام القيادة الرشيدة وحرصها الكبير على توفير كافة مقومات نهضة تراث الإمارات البحري، والحفاظ على مسيرة الريادة التاريخية».