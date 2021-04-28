الرميثي: دعم القيادة الرشيدة وراء المشاهد التاريخية للتراث البحري

أبوظبي (الاتحاد)

وجه أحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت رئيس اللجنة العليا المنظمة للسباق، الشكر إلى القيادة الرشيدة على الدعم الدائم والمستمر لمختلف الأحداث التراثية بشكل عام والرياضات التراثية البحرية بشكل خاص، مؤكداً أن الدعم السامي يعد الأساس لمختلف النجاحات التي تحققت على أرض الواقع، سواء بالحفاظ على التراث أو بنشره بين شباب الوطن. وقال: شكراً أهل الوفاء، قيادتنا تضرب المثل والقدوة دائماً في الوفاء والانتماء للتراث الوطني الأصيل، ونحن دوماً نتعلم من أصحاب السمو الشيوخ ونستلهم منهم الحب والعشق لكل ما يتعلق بإرث الآباء والأجداد. كما وجه الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة على رعاية سموه ودعم مهرجان سباق دلما التاريخي، مؤكداً أن رعاية سموه سوف تضاعف من قيمة الحدث، لاسيما وأن سموه دائم الحرص على متابعة كافة التفاصيل الخاصة به، ودائم التوجيه بتوفير كل متطلبات النجاح. وشدد على أن نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت يسعى بكل قوة منذ خروجه إلى النور للقيام برسالته الوطنية على أكمل وجه، من خلال نشر التراث البحري وتوسيع قاعدة الممارسين له من شباب وأبناء إمارات الخير. وقال: من دون شك، تعلمنا من الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أن من ليس له ماض ليس له حاضر ولا يملك مستقبلاً، ومن هذا المنطلق نسعى دائماً للفخر بماضينا وتراثنا الأصيل الذي أضاء الطريق نحو الحاضر المبهر الذي نعيشه ويدفعنا دائماً نحو مستقبل أفضل. وأضاف: الكل يعلم القيمة التاريخية لجزيرة دلما والعزيزة على نفس كل إماراتي وعاشق لتراث البحر، فهي الأساس في بناء الحضارة، ويجب أن نذكرها، وعلينا دائماً أن نسعى لتخليد ذكراها وجعلها أمام أعيننا، وبعد النجاح منقطع النظير الذي حققته النسخة الثلاث الماضية من السباق، كان لابد من استثمار هذا النجاح ومواصلة العمل لإخراج النسخة الرابعة بشكل متميز، حتى في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها العالم ووجود جائحة كورونا.