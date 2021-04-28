تحت رعاية حمدان بن زايد.. مهرجان دلما البحري ينطلق 18 مايو

مصطفى الديب (أبوظبي)

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، أعلن نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، تفاصيل النسخة الرابعة من مهرجان سباق دلما للمسافات الطويلة فئة 60 قدماً، الذي ينظمه النادي بالتعاون مع لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي ومجلس أبوظبي الرياضي،

ويقام المهرجان في الفترة من 18 وحتى 22 من مايو المقبل بجزيرة دلما التاريخية، فيما سيتم تحديد موعد السباق خلال تلك الفترة حسب مواءمة الأحوال الجوية. وتقام النسخة الرابعة من المهرجان التاريخي وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث شددت اللجنة المنظمة على مجموعة من الإجراءات التي لا تهاون فيها على الإطلاق، لاسيما وأن السلامة العامة للمجتمع بشكل عام والمشاركين بشكل خاص هي الأهم بكل المقاييس. يرعى المهرجان الكبير شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» والمسعود للسيارات، وكذلك جمعية دلما التعاونية، ويأتي الدعم في إطار حرص الشركات الوطنية على المشاركة والقيام بالدور المنوط بهم في الأحداث المجتمعية، وكذلك دعماً للتراث البحري الذي يعد جزءاً أصيلاً من التراثي الوطني الأصيل. وأعلن «أبوظبي للشراع» عن فتح باب التسجيل أمام البحارة بداية من اليوم، على أن يستمر حتى التاسع من مايو المقبل، ورصد نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت 25 مليون درهم جوائز مالية لأصحاب المراكز من الأول وحتى المائة في الترتيب النهائي للمشاركين، وهي الجوائز الأغلى والأضخم في تاريخ السباقات التراثية البحرية على الإطلاق في الدولة والمنطقة ككل. ويعد سباق مهرجان دلما التاريخي هو الأطول بين سباقات المحامل الشراعية فئة 60 قدماً، حيث تبلغ المسافة الكلية 80 ميلا بحرياً بما يعادل 125 كيلو متراً، كما أنه الأكبر من حيث قيمة الجوائز، حيث سيحصل البطل على مليون ونصف المليون درهم، بالإضافة إلى سيارة كجائزة مالية، فيما سيحصل الوصيف على مليون ومائة ألف درهم وسيارة، وصاحب المركز الثالث على تسعمائة ألف درهم وسيارة. كما أنه يعد السباق الوحيد الذي ينطلق من جزيرة دلما التاريخية، ويمر بسبع جزر مختلفة، هي جزيرة دلما في البداية ثم صير بني ياس، وبعدها جزيرة غشة، يعقبها المرور بجزيرة أم الكركم ثم الفطاير، وبعدها البزم ثم مروح، وأخيراً جزيرة جنانه، قبل الرسو في مدينة المرفأ. ويمر المتسابقون ببوابة عبور على بعد 65 كلم من الانطلاقة وتحديداً بين جزيرتي البزم والفطاير، أما بخصوص المشاركين فمن المتوقع أن يصل عدد البحارة المتواجدين في قلب الحدث إلى 120 فريقاً من مختلف أنحاء الدولة. وحقق المهرجان نجاحات منقطعة النظير في النسخ الثلاث الماضية، في ظل الدعم اللامحدود من جانب القيادة الرشيدة واهتمام ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وشهدت النسخ الثلاث الماضية حضوراً جماهيرياً لافتاً أثرى القرية التراثية بالمشاركة والتفاعل مع الفعاليات المصاحبة في جزيرة دلما التاريخية، خاصة في المسابقات التي تم تخصيص مجموعة من الجوائز القيمة لها. وقال معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، إن مهرجان سباق دلما التاريخي يمثل لوحة تراثية تدعونا للتأمل في قيم الماضي والتاريخ والحضارة والتطور والإنجازات التي شهدتها دولة الإمارات على مدار 50 عاماً، ورسم مستقبل مشرق يمزج بين عراقة الماضي وحداثة الحاضر. وأوضح معاليه أن المهرجان ينبثق من نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وما زالت مقولاته الخالدة ترشدنا لصون الموروث الثقافي والتراثي، مثمناً توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة «راعي المهرجان»، لكافة مشاريع ترسيخ التراث الوطني والمحافظة على العادات والتقاليد الأصيلة، وتشجيع أفراد المجتمع على ممارسته، والمحافظة على استمراريته من خلال نقله للأبناء والأحفاد. وأشار معاليه إلى أن المهرجان أصبح علامة مميزة على خريطة المهرجانات التراثية البحرية، وحلقة وصل بين الأجيال، ومناسبة لإحياء التراث وتخليده في الذاكرة، وتعزيز الروح الوطنية في الأجيال الناشئة، فضلاً عن تسليطه الضوء على جزيرة دلما وعدد من الجزر الإماراتية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، وإبراز قيمها التاريخية وما تمتاز به من طبيعة خلابة.