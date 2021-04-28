«دولية الشارقة 26» تعيد الأذكياء إلى الرقعة الشطرنجية

رضا سليم (دبي)

تنطلق مساء الغد بطولة الشارقة الدولية للشطرنج السريع 2021 في نسختها الـ 26 التي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وتستمر لمدة 3 أيام بمشاركة 40 لاعباً ولاعبة من 15 دولة تم اختيارهم من اللاعبين والأساتذة الكبار من داخل وخارج الدولة، من بينهم 15 لاعباً من أصحاب الألقاب الدولية، ويتصدر القائمة الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن لاعب منتخبنا الوطني ونادي الشارقة للشطرنج. ووجهت إدارة النادي الدعوة للمسؤولين عن الحركة الرياضية بالدولة ولرؤساء وأعضاء مجالس إدارات الاتحاد والأندية الشطرنجية لحضور الافتتاح الذي سيقام بشكل مبسط ومختصر، وتم رصد مكافآت مالية للفائزين بالمراكز الأولى في بطولتي السريع والخاطف. جاء الإعلان عن تفاصيل البطولة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته إدارة النادي، وحضره الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس النادي، وعمران عبد الله النعيمي نائب الرئيس، وجمال عيسى المدفع الأمين العام رئيس الجهاز الفني، وسعيد العاجل ممثلاً لمجلس الشارقة الرياضي، وعمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد، ورجائي نعمان السوسي المدير التنفيذي للنادي. وقدم الشيخ سعود المعلا الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لرعايته للبطولة ولمكارمه الدائمة للنادي وللاعبين، وإلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة لرعايتهما للأنشطة الرياضية بالشارقة، وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وأعضاء المجلس، مؤكداً أن البطولة تقام على الرقعة بحضور جميع اللاعبين فوق سن 18 سنة، بعدما استمرت بطولات الأونلاين لما يزيد عن عام ونصف«. وأضاف: »إدارة النادي اتخذت بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي وإدارة الأزمات والطوارئ بالشارقة كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، وسيتم عمل الفحوصات اللازمة للاعبين والحكام قبل البطولة، والالتزام بكافة البروتوكولات الاحترازية والوقائية«. وأوضح رئيس النادي أن تنظيم البطولة على الرقعة الشطرنجية يستهدف توفير فرصة هامة وقدر كبير من الاستفادة للاعبي المنتخب الوطني للدولة وللاعبي النادي الذين نعمل على تأهيلهم وإعدادهم لتبوء منصات التتويج العالمية وتشريف الدولة، بعد أن يتعافى العالم من الجائحة، كما أن البطولة بمثابة بدء التعافي التدريجي للمجتمع الرياضي والشطرنجي. وقال جمال عيسى المدفع الأمين العام للنادي رئيس اللجنة الفنية: »مشاركة عدد كبير من اللاعبين من ذوي الألقاب الدولية والتصنيفات العالية من 15 دولة وأبطال عالميين، يؤكد أن البطولة أصبحت محط اهتمام وانتباه اللاعبين الكبار، ولكن أحداث جائحة كورونا أثرت على جميع الأحداث الرياضية في العالم، ونأمل أن تعود البطولة للتطور عاماً بعد عام بفضل الدعم اللامحدود من قيادتنا الرشيدة. وكشف الحكم الدولي فيصل محمد الحمادي رئيس لجنة حكام البطولة، عن أن البطولة ستشهد 5 جولات في اليوم الأول و4 جولات في اليوم الثاني حتى انتهاء البطولة التي تنظم من 9 جولات طبقاً للنظام السويسري، وسيتم تطبيق نظام كسر التعادل في حالة التعادل على المراكز، وسيتم عمل التزويج للاعبين للجولة الأولى، إضافة لوجود بث مباشر على المواقع الإلكترونية لجميع الطاولات.