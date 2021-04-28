كأس رئيس الدولة لليد بين الشارقة والجزيرة

رضا سليم (دبي)

تستضيف صالة الوصل، مساء الغد، المباراة النهائية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة اليد للرجال، في نسختها الـ 44 التي تجمع بين الشارقة حامل اللقب والجزيرة، ويسعى الملك الشرقاوي للفوز للسيطرة على كل بطولات الموسم على مستوى الرجال والشباب، ويسجل «هاتريك» بالفوز باللقب للمرة الثالثة على التوالي والتاسعة على التوالي بعدما فاز باللقب 8 مرات سابقة، ويقابها فخر أبوظبي الذي عاد في الأمتار الأخيرة في الموسم وتصدر المشهد ويسعى للفوز باللقب من أجل العودة لمنصات التتويج ورفع رصيده إلى 7 ألقاب، حيث سبق له الفوز بالكأس الأغلى 6 مرات، وكان آخرها موسم 2015-2016. أما عن مشوار الفريقين للنهائي، فقد فاز الشارقة على الوحدة بنتيجة 35-19 في الدور ربع النهائي، وقابله فوز الجزيرة على العين 30-28 في نفس الدور وفي المربع الذهبي تغلب الملك الشرقاوي على شباب الأهلي 26-22، فيما فاز الجزيرة على النصر 30-25. ويقود الشارقة المدرب المصري هاني الفخراني ومعه مجموعة متميزة من اللاعبين، يتقدمهم المصري علي زين ومواطنه محمود فايز والبحريني علي ميزرا، بجانب مجموعة من اللاعبين المواطنين، منهم العائد محمد عبدالله «جونيور» وأحمد عبدالله، وإبراهيم القرص، وأحمد هلال، وطارق شاهين، وأحمد إسماعيل، وضاحي محمد، ورحمة غالب، والحارس الدولي محمد إسماعيل ومعه خالد سعيد، وغيرهم من اللاعبين، فيما يقود التونسي وليد بن عمر فريق الجزيرة والذي يتم عناصر الخبرة على مستوى المواطنين والأجانب.