كأس نائب رئيس الدولة للسلة بين الشارقة وشباب الأهلي

علي معالي (الشارقة)

تأهل فريقا الشارقة وشباب الأهلي إلى المباراة النهائية لكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة السلة، المقرر إقامته مساء غد، بعد فوز الملك على النصر 92 - 68، والفرسان على الوصل 89 - 75، ليصبح النهائي الرابع على التوالي بين الفريقين، حيث كان «الأول» في ختام دوري الموسم الماضي وتوج به الشارقة بعد غياب لسنوات طويلة، ثم نهائي دوري هذا الموسم، وفيه استعاد الفرسان اللقب، والنهائي الثالث كان في كأس صاحب السمو رئيس الدولة الذي ذهب للإمارة الباسمة، لتصبح موقعة الجمعة هي الرابعة على التوالي، وهو ما يحدث لأول مرة تقريباً في مشوار أنديتنا بالمسابقات المحلية. في المباراة الأولى التي جرت على صالة شباب الأهلي، استطاع الشارقة التفوق في الأرباع الثلاثة الأولى بواقع «28-21 و31-14 و22-15»، فيما اكتفى «العميد» بالتفوق في الربع الرابع «18-13» وكانت هناك أخطاء فردية كثيرة في صفوف النصر، في التفريط بسهولة في الكرات مقابل حالة تركيز أفضل لدى الشارقة، وأدار المباراة الدولي هيثم قوجه والدولي عامر سيجري واليوناني كوستاس، وراقبها الدولي محمد الشمري. في مباراة ثانية على صالة نادي النصر، استطاع شباب الأهلي التقدم في الأرباع الثلاثة الأول والثالث والرابع بنتيجة «29-23 و20-17 و23-17»، فيما اكتفى الوصل بأفضلية خجولة في الربع الثاني «19-18»، وأدار اللقاء الدولي يعقوب غابش والدولي محمد ريان وزيد ضياء، وراقبها الدولي قاسم دعدوش.