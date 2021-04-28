سان جيرمان «يغري» ميسي !

أنور إبراهيم (القاهرة)

ذكرت مصادر صحفية برازيلية أن باريس سان جيرمان الفرنسي، قدم فيما يبدو عرضاً مغرياً للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة، للانضمام إلى صفوفه اعتباراً من الموسم القادم.

وأضافت المصادر نفسها أن العقد لمدة عامين، مع خيار إضافة عام ثالث، ولم تكشف المصادر عن قيمة العقد المادية.

وقال الصحفي مارسيلو بيشلر الذي كان وراء هذا النبأ، والذي سبق له أيضاً الانفراد بنبأ توقيع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا للنادي الباريسي عام 2017، إن مشروع سان جيرمان المستقبلي أكثر إغراءً من مشروع برشلونة، بالنسبة للنجم الأرجنتيني، مشيراً إلى أن إدارة «البلاوجرانا» تعاني من شكوك فيما يتعلق بمواردها المالية، ولهذا لم تجرؤ حتى الآن على تقديم عرض رسمي لنجمها الأرجنتيني.

وفي المقابل، ذكرت مجلة «فرانس فوتبول» عبر موقعها الإلكتروني أن سبب عدم تسرع إدارة «البارسا» في تقديم عقد جديد لميسي، يرجع إلى حقيقة أنها تنتظر حتى يتم حسم بطولة الدوري الإسباني «الليجا» خلال هذه الجولات الست الأخيرة، في ظل المنافسة الشرسة بين رباعي المقدمة: أتلتيكو مدريد وبرشلونة وريال مدريد وإشبيلية.

وأضافت المجلة أن ميسي نفسه يفضل التركيز على هذه المباريات المتبقية من «الليجا»، على أمل حسم اللقب لمصلحة فريقه، وليضيف لقباً ثانياً بعد الفوز ببطولة كأس الملك، لتعويض نكسة الخروج من دوري الأبطال، وإنه ربما يرجئ قراره النهائي فيما يتعلق بالبقاء أو الرحيل لنادٍ آخر، إلى نهاية الموسم.