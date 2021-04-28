فليك يقترب من «المانشافت»



أنور إبراهيم (القاهرة)

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، أنه سيبدأ المفاوضات الرسمية مع هانسي فليك المدرب الحالي لبايرن ميونيخ، من أجل قيادة المنتخب الألماني «المانشافت» خلفاً لمواطنه يواكيم لوف الذي تم الإعلان رسمياً في مارس الماضي عن رحيله عن «الماكينات»، في أعقاب بطولة «يورو 2020» المؤجلة، والتي ستقام خلال يونيو المقبل.

ومن جانبه، أعلن فليك أنه سيفسخ عقده مع ناديه البافاري بنهاية هذا الموسم، وسيركز على مستقبله الجديد، حيث يرغب بشدة في قيادة «المانشافت».

وقال متحدث باسم الاتحاد الألماني لكرة القدم: إن فليك يلقى كل الاحترام والتقدير والترحيب من جانب مسؤولي الاتحاد، مشيراً إلى أن المفاوضات ستبدأ اعتباراً من الآن معه، ومع ناديه البافاري.

وأضاف: في الوقت الحالي لن نعلق على أي تطورات للموقف في هذا الشأن، ونكتفي بالتنسيق داخلياً مع جميع الأطراف المعنية، بكل هدوء ومن دون «شوشرة»، وهو المطلوب في مثل هذه المفاوضات.

ومن الأسباب الرئيسية التي دفعت فليك إلى التفكير في الرحيل عن البايرن، كثرة الخلافات وأوجه التوتر بينه وبين الصربي حسن صالح حميديتش المدير الرياضي للنادي وعضو مجلس الإدارة والمشرف المباشر على فريق الكرة، حيث وصلت هذه الخلافات بينهما إلى نقطة اللاعودة، لكثرة تدخل حميديتش في التخطيط للفريق ودس أنفه في التشكيل، ما جعل فليك غير سعيد على الإطلاق.

يذكر أن الاتحاد الألماني لكرة القدم أعلن مؤخراً، أنه لا يريد الاقتراب من أي مدرب ما زال متعاقداً مع جهة أخرى «يقصد البايرن»، وأنه لن يدفع أي تعويضات تعاقد لمن سيحل محل لوف الذي يشغل منصبه مدرباً منذ 15عاماً، وتحديداً من عام 2006.